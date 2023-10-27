Нельзя работать и трогать волосы: приметы на 27 октября

По народному календарю 27 октября отмечают день Параскевы Грязнухи. Родилась она в одиннадцатом веке в Епивате.

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После смерти родителей она раздала все свое имущество бедным и поехала в Константинополь, где стала монашкой. Мощи святой заработали славу среди верующих из-за чудес, происходивших рядом с ними. “Рамблер” рассказывает о приметах и поверьях на 27 октября.

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Что можно делать

На Руси у святой было прозвище Грязнуха, так как в последние дни октября стояла сырая погода и слякоть. У Параскевы есть и другие прозвища, среди которых Льняниха. 27 октября хозяйки занимались тканями – трепали и мяли лен. Женщинам даже позволялось шить, а вот стирать лучше не стоило.

Некоторые считали, что Параскева покровительствует всем женщинам. Поэтому в этот день особым почетом пользовались роженицы и беременные. Считалось, что о них заботится святая Параскева.

27 октября разрешалось печь пироги и гадать на них. Для этого достаточно было посмотреть на грязную салфетку с жирными пятнами от выпечки. Если линии на салфетке были разорванными, значит, человек будет много болеть и не раз столкнется с несчастьями. А непрерывные линии, наоборот, предвещали счастье и удачу.

Что нельзя делать

На день святой Параскевы нельзя убирать, стирать и заниматься другой работой по дому. Грязнуха покровительствует женщинам, которые любят и вынуждены трудиться, однако в эту дату лучше устроить выходной. Есть поверие, что Параскева ходит по земле, исколотая иглами и спицами тех женщин, кто ослушался запрета на труд.

Также 27 октября не стоит расчесывать волосы, это может привести к болезни. Особенно осторожными стоит быть беременным, которым в тот день вовсе запрещалось прикасаться к волосам.

Нельзя заливаться смехом и веселиться, танцевать. Считалось, что после хорошего настроения обязательно случится нечто ужасное. Также не рекомендовалось приступать к новым делам, иначе удачу от них можно не ждать.

Приметы: