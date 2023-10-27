Новый год в России: история, традиции и обычаи праздника

Новый год и новогодние каникулы — одно из любимых времен года в России. Это время застолий, масштабных гуляний и, конечно же, чудес.

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История празднования Нового года в России уходит корнями в глубокую древность.

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«Лента.ру» рассказывает, как менялось празднование Нового года со временем, когда россияне впервые услышали новогоднее обращение и какие традиции связаны с этим праздником.

Как отмечали Новый год на Руси?

Невозможно доподлинно установить, когда на Руси впервые отпраздновали Новый год — даже точная дата, на которую он раньше приходился, сейчас неизвестна. По разным версиям, славяне отмечали Новый год на Масленицу, в день весеннего или зимнего равноденствия.

Когда могли отмечать Новый год на Руси? 22 марта (день весеннего равноденствия) — в честь пробуждения природы от зимней спячки;

Масленица — в день проводов зимы;

22 декабря (день зимнего солнцеворота) — самый короткий световой день в году, в честь языческого божества холода Трескнуна.

После принятия христианства на Руси у Нового года появилась единая дата празднования — 1 марта. В 988 году в стране была принята византийская система летоисчисления, согласно которой годом «сотворения мира» считался 5508 год до нашей эры. На протяжении следующих пяти столетий Новый год праздновали в первый весенний день.

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В конце XV века дату торжества официально перенесли на осень по приказу царя Ивана III Васильевича — в течение следующих двухсот лет Новый год отмечали 1 сентября. Этот праздничный день сопровождался массовыми гуляньями и торжествами, а в Московском Кремле проходила церковная служба.

Когда Новый год стали отмечать 1 января?

Традиция отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января закрепилась в России только в самом конце XVII века — соответствующий указ Петр I подписал в 1699 году. Помимо этого император изменил систему летоисчисления — теперь оно велось не от «сотворения мира», а от Рождества Христова. Таким образом, 7208 год превратился в 1699-й.

Только в 1699 году Новый год в России стали отмечать 1 января

Стоит отметить, что Петр I изменил систему летоисчисления, но не календарь — Россия, в отличие от других европейских стран, продолжала жить по юлианскому. Разница между принятым в Европе григорианским календарем и юлианским в XVIII веке составляла 11 дней — таким образом, Новый год в России наступал на 11 дней позже, чем в Европе.

Как отмечали Новый год в России при Петре I

Указ Петра I, изданный 30 декабря 1699 года, предписывал новые порядки празднования Нового года — большинство из них правитель позаимствовал у европейцев. Какие новогодние традиции ввел Петр I: • украшать главные московские улицы еловыми ветвями;

• ставить живые елки или еловые ветви в домах;• устраивать масштабные гулянья и маскарады;• жечь костры из соломы или хвороста, стрелять в воздух из ружей. При Петре I на Новый год стали запускать фейерверки. Праздничные гулянья в то время продолжались целую неделю.

Разница между юлианским и григорианским календарем каждые 400 лет увеличивается на три календарных дня. Сейчас она составляет уже 13 дней.

Дата празднования Нового года в России и Европе стала идентичной чуть больше 100 лет назад — григорианский календарь в России начали использовать только в 1918 году

После перехода на новый календарь Новый год в России стали отмечать раньше. 31 декабря по старому стилю совпадает с 13 января по новому — сейчас в этот день россияне встречают Старый Новый год. Это неофициальный праздник, который считается обычным рабочим днем — при этом его отмечает всего четверть жителей страны.

Как отмечали Новый год в СССР?

После революции празднование Нового года продолжало существовать только как традиция, сохраняемая в народе. Государство не уделяло внимания Новому году до середины 1930-х годов, а все торжественные мероприятия, связанные с праздником, имели строгую коммунистическую направленность.

При этом в середине 1920-х в СССР началась активная кампания по искоренению религиозных предрассудков — под запрет попали Дед Мороз и елка, которые считались символами Рождества. В правительстве даже предлагали перенести праздник с 1 января на 7 ноября, чтобы дата Нового года совпадала с Днем Октябрьской революции, однако в итоге от этой идеи было решено отказаться.

Настоящее возрождение Новый год в Советском Союзе получил в конце 1935 года, когда ЦК ВЛКСМ выпустил распоряжение «О проведении вечеров учащихся, посвященных встрече нового, 1936 года». Власть стремилась сохранить новогодние традиции и при этом отделить Новый год от запрещенного в стране христианского Рождества. Граждане вновь стали наряжать елку, а в 1937 году советские дети впервые познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой — сказочный волшебник вместе с внучкой появился на Всесоюзной новогодней елке в московском Доме Союзов.

1 января официально стало выходным днем в 1948 году

Именно в советское время возникли традиции, которые до сих пор соблюдают россияне. Появились семейные застолья с классическими новогодними блюдами: салаты оливье и «мимоза», селедка под шубой и мандарины. В 1936 году в СССР началось массовое производство «Советского шампанского», которое до сих пор остается важным атрибутом праздничного стола.

Как отмечают Новый год в России сейчас?

Новый год остается одним из самых любимых и популярных праздников в современной России. По итогам ВЦИОМ, именно Новый год стал событием, которое отмечает подавляющее большинство россиян.

96% россиян празднуют Новый год, согласно данным ВЦИОМ

Долгое время выходными днями в России считались только 1, 2 и 7 января — это изменилось в 2005 году, когда возникли новогодние каникулы, которые длились с 1 по 5 января. В 2013 году продолжительность выходных официально увеличили, продлив их до 8 числа.

В 2023 году новогодние праздничные выходные в России официально длились с 1 по 8 января

Во время длинных новогодних каникул россияне принимают участие в массовых гуляньях и торжествах — например, в Москве ежегодно проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», на котором жителей и гостей столицы знакомят с новогодними и рождественскими традициями.

Дети и взрослые пишут письма Деду Морозу и Снегурочке, а также посещают традиционные новогодние елки. Власти украшают центральные улицы городов к празднику, а также устанавливают большие новогодние елки на площадях. Москвовед Филипп Смирнов уверен, что именно красочные декорации помогают жителям городов чувствовать себя лучше в преддверии праздника.

Нам очень важна эстетика в месте, в котором мы живем, а также предощущение праздника. Именно поэтому любая праздничная иллюминация, украшение города, сама подготовка к Новому году стимулируют нас на изменение настроения в положительную сторону, — говорит Филипп Смирнов, москвовед.

Самым популярным видом отдыха в новогодние каникулы остается катание на коньках. Помимо этого, россияне любят посещать тематические экскурсии, мастер-классы и театральные представления.

Какие новогодние традиции есть в России?

В России долгие годы складывались традиции и обычаи, которые сейчас считаются неотъемлемой частью Нового года.

Большую часть из них в страну привез Петр I — именно во времена его правления стали украшать елки и запускать фейерверки в новогоднюю ночь.

Другая популярная традиция, создание поздравительных открыток, Илья Репин и Иван Шишкин. После Октябрьской революции открытки, как и другие элементы праздника, попали под запрет — вновь дарить друг другу карточки с поздравлениями россияне стали только в 1941 году.

Еще один важный символ праздника — сказочный волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Россияне каждый год пишут волшебному дедушке тысячи писем с пожеланиями, а также посещают его официальную резиденцию, которая находится в Великом Устюге.

Кстати, сказочный волшебник в России не один — почти в каждом регионе страны есть свой Дед Мороз, который обладает национальным колоритом и поздравляет местных детей с Новым годом.

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Традиционным элементом Нового года в России считается и новогоднее застолье, во время которого принято смотреть обращение президента. Впервые поздравление граждан с праздником ЦИК Михаил Калинин поздравил с Новым годом участников первой арктической экспедиции. Первое всенародное обращение также принадлежит Калинину — его речь прозвучала по всесоюзному радио в 1941 году.

Первое новогоднее обращение граждане СССР услышали по радио в 1941 году

С экранов телевизоров граждан впервые поздравил с Новым годом Леонид Брежнев — его обращение состоялось 31 декабря 1970 года. Самое неожиданное поздравление ждало россиян в 1991 году — тогда с Новым, 1992 годом телезрителей поздравлял не лидер государства, а юморист Михаил Задорнов. Позднее он признавался, что это произошло по случайности: Борис Ельцин выступить не смог, и Задорнова — ведущего «Голубого огонька» — попросили сделать это вместо президента. Юмористу пришлось импровизировать, из-за чего бой курантов в эфире прозвучал на минуту позже положенного.