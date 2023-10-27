Женщина из Китая с европейским образованием поселилась с бойфрендом в землянке

Женщина из Китая оказалась в центре общественной дискуссии после радикальных перемен в образе жизни. Об этом пишет South China Morning Post.

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35-летняя жительница Шанхая Гу Юэ приняла необычное решение бросить жизнь в городе и уехать в юго-западную часть страны, чтобы жить там в дикой природе. При этом у Гу Юэ была высокооплачиваемая офисная работа и высшее образование, в том числе диплом магистра европейского университета.

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В 2019 году, после восьми лет в Шанхае, Гу Юэ через друзей нашла бойфренда по имени Ян Шу на шесть лет младше себя. Мужчина родился и вырос в деревне в провинции Юньнань, и Юэ выбрала его в качестве будущего партнера, потому что он обладал навыками выживания вне цивилизации. Вместе они поселились в землянке в горах, где уже четыре года ведут совместное хозяйство, воспитывают дочь и выращивают овощи в собственном саду.

«Когда идет дождь, мы танцуем и поем в доме. Если солнечно, то мы работаем в саду и берем дочь с собой», — рассказала Гу Юэ журналистам.

При этом у пары свободные отношения. Несмотря на то что Ян Шу помогал Гу Юэ во время родов, которые проходили в их хижине, они спят в разных комнатах, делят прибыль от продажи овощей пропорционально вложенному труду, и с точки зрения закона их ничего не связывает. Гу Юэ даже склоняла мужчину к общению с другими женщинами, потому что она его первая партнерша и «это несправедливо по отношению к нему». Женщина также отметила, что не собирается выходить замуж и иметь других бойфрендов в будущем.

Ян Шу при этом является сторонником брака и признался, что несколько сбит с толку необычным форматом их отношений.

«Так называемые открытые отношения, которые она предложила, мне не совсем понятны. Но я готов поступать так, как она хочет, мы все еще проясняем детали относительно заботы о нашей дочери», — сообщил мужчина журналистам.

Гу Юэ в будущем планирует сосредоточиться на собственной карьере и не исключает возвращения в город. Женщина надеется, что, когда дочь подрастет и у нее появится больше свободы, они с Ян Шу смогут пойти каждый своей дорогой, но остаться друзьями.