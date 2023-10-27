Небоевые заслуги: за что советские жулики награждали себя орденами

Во время Великой Отечественной войны, как известно, было учреждено большое количество новых боевых наград: 17 орденов и 28 медалей. И это не считая прочих поощрений – нагрудные знаки, гвардейские знамёна и т.д.

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Такой «звездопад» был оправдан: страна вела небывалую по масштабам и ожесточению войну, когда на карту было поставлено не просто существование нашего государства, но и жизнь всего народа. Была даже разработана система награждений. Например, для лётчиков была установлена норма, когда они могли быть награждены званием Героя Советского Союза – за 10 лично сбитых самолётов противника. Званием дважды Героя – за 30 самолётов, трижды Героя – за 50 самолётов. И абсолютное большинство этих наград нашло своих кавалеров вполне справедливо, за конкретные боевые заслуги…

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Однако было немало случаев, когда под «наградной дождь» попадали случайные люди. Кстати, историки отмечают, что Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин очень трепетно относился к советской наградной системе. Во-первых, он считал награды стимулом, поощрением отличившихся воинов для достижения ими ещё более впечатляющих успехов на поле боя. Во-вторых, высокие награды должны были ставить награждённых людей в ранг национальных героев…

Наградил сам себя

Так, в 1943 году Сталин был сильно возмущён тем, что командующий 1 м Прибалтийским фронтом генерал армии Ерёменко наградил орденами и медалями сотрудников своей фронтовой газеты. По мнению Сталина, к боевым наградам надо представлять только тех, кто был на передовой, а не тех, кто «отирался рядом». Однако Сталина на все случаи наградного произвола явно не хватало. А этот произвол, к сожалению, приобрёл огромные масштабы. В мае 1943 года даже вышел специальный указ, предусматривавший уголовную ответственность за незаконное награждение орденами и медалями СССР. После чего соответствующие инспекционные проверки выявляли чудовищные факты. Вот о чём, к примеру, говорят материалы проверки 2 й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии:

«…2. Помощник начальника штаба по учёту 5 го гвардейского воздушно-десантного полка старший лейтенант Кощанов А.А., пользуясь своим служебным положением и оказанным ему доверием, сам составил на себя наградные листы и по ним был дважды награждён орденом Красной Звезды. Этот же Кощанов в третий раз представился к ордену, причём в реляции он вымышленно указал, что якобы спас боевое знамя полка, чего на самом деле не было!

…5. Правительственные награды работниками штаба обещались за отдельные услуги: за пошивку сапог, выдачу нового обмундирования, за выдачу горючего, за сожительство. Помощник начальника штаба Кощанов заявил сапожнику Садко, что если он пошьёт ему сапоги, то получит медаль «За боевые заслуги». Бывший начальник штаба дивизии полковник Павлищук после награждения начальника АХЧ Портянкина написал ему записку: «Я тебе обещал дать «Звёздочку» – и дал, а ты обещал две банки горючего – и не даёшь…».

Вспоминает бывший лётчик штурмовой авиации, впоследствии известный русский философ Александр Зиновьев:

«К нам в воздушную армию прибыла важная комиссия из Москвы. Я был дежурным по полку, когда комиссия должна была прибыть к нам. Зная по опыту, что обычно проверяют в этих случаях, я мобилизовал всех людей, не занятых на аэродроме, на уборку мусора в расположении полка. И попал, как говорится, в яблочко… Комиссия была потрясена наведённым порядком. За это ряд старших офицеров был награждён орденами и медалями, а меня наградили почётным оружием – немецким «вальтером».

На особом положении в наградном бардаке находилась так называемая обслуга высоких начальников – шофера, денщики, военно­служащие-женщины с весьма сомнительным кругом обязанностей. Начальники этой обслуги наград для неё явно не жалели. Вот о чём, например, сильно сокрушался личный шофёр маршала Георгия Жукова: «Помню, я не очень обрадовался, когда 21 августа 1943 года маршал вручил мне медаль «За отвагу». Я рассчитывал хотя бы на орден Великой Отечественной войны…».

Зато маршал явно не обидел некую З. (по некоторым данным, походно-полевую жену знаменитого маршала). В своём покаянном письме в ЦК ВКП (б) за 1948 год Жуков признался, что наградил эту даму… боевыми орденами, пятью медалями и ещё тремя иностранными наградами! Я, конечно же, уважаю Георгия Константиновича, он действительно великий русский и советский полководец, но всё же были в его жизни эпизоды, которые его явно не красили. И это один из них…

Очень плохая традиция

Впрочем, будем справедливы – сомнительные награждения получили распространение отнюдь не в советской армии. Это был настоящий бич и для армии царской. По этому поводу генерал Михаил Скобелев, герой русско-турецкой войны, как-то горько написал:

«Денщик со мной не разлучался и не выходил из огня, а я ему не дал креста, потому что он слуга, а не солдат. Этак мы до того дойдём, что и кучеров, и поваров, и всякую иную сволочь украсим военными орденами, а те, кто за нас умирает, никогда не дождутся знаков отличий».

Увы, слова царского генерала оказались чрезвычайно актуальными и через много лет после его смерти. И самое неприятное заключалось в том, что тысячи настоящих героев Великой Отечественной, прошедших ад кровавых сражений, оставались без внимания наградных отделов. В тех же материалах проверки Проскуровской дивизии приводятся примеры, когда под надуманными предлогами героям отказывали в наградах:

«Гвардии сержант Калинин И.М. возглавил роту в момент ранения командира и пять раз водил роту в атаку. На его наградном листе майор административной службы Горовой написал: «А где были офицеры, что ротой командовал сержант?» и завернул лист…».

И, к большому сожалению, далеко не все герои при жизни дождались торжества справедливости. Даже те, кто всё-таки заслуженно награждался – нередко боевые награды той поры до сих пор «всплывают» из омута нашей военной бюрократии, находя своих законных владельцев спустя аж 80 лет после нашей Победы…

… Неудивительно, что на таком фоне к наградной чехарде примкнул и преступный мир, развив в этом деле настоящую индустрию. Вспоминает Александр Зиновьев:

«В годы войны и в послевоенные годы неслыханных размеров достигла подделка и изготовление всякого рода документов. За большие деньги можно было купить даже документы на звание Героя Советского Союза, включая изготовление фальшивых газет с Указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении этого звания»…

Остап Бендер на войне

Вот только один из самых вопиющих примеров такого «бизнеса». В 1941 году воентехник 1 го ранга (старший лейтенант) Николай Павленко сфабриковал поддельное командировочное удостоверение и под предлогом получения новой техники дезертировал из стрелкового корпуса, который вёл тяжёлые бои на Западном фронте. Павленко спрятался у своих знакомых в Калинине, где задумал гигантскую аферу.

Он создал фальшивую воинскую часть под названием «Управление военно-строительных работ» (УВСР), куда пристроил своих родственников и знакомых. Военное обмундирование жулики приобрели на базаре, а из обычной резиновой подошвы один умелец изготовил им гербовую печать и соответствующие штампы. За продуктовую взятку калининская типография изготовила фирменные бланки УВСР.

Павленко присвоил сам себе звание военного инженера 1 го ранга (то есть полковника) и по фиктивным документам открыл счёт в банке, на который стали поступать различные денежные средства. Деньги шли главным образом от тех воинских начальников, кто, ни о чём не подозревая, заключал договора с липовой фирмой на строительство дорог, подъездных путей и т.д.

Когда фронт двинулся на запад, павленковцы двинулись следом, изображая из себя военных строителей, а по пути занимаясь грабежом местного населения. Во многом их неуязвимость объяснялась тем, что Павленко умел быстро находить язык с нужными людьми, сидящими в штабах. Так жулики дошли до Берлина. Пользуясь победной атмосферой, Павленко по наградным листам сумел получить свыше 200 правительственных наград, которые щедро раздавал своим подельникам. Себя же он наградил орденами Красного Знамени и Отечественной войны I и II степеней… И только осенью 1952 года банда была разоблачена. Павленко расстреляли, а его сотоварищи получили длительные сроки заключения.