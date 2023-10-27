День в истории, 27 октября: знаменательные события

27 октября произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 27 октября.

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Константину Великому пришло видение Христа, 312 год

Перед битвой у Мульвийского моста римский император Константин стоял перед своей палаткой, и ему явилось видение огромного огненного креста в небе. На одной стороне креста были написаны слова на греческом: "Сим победиши", что на современном русском означает "Этим знамением ты победишь".

Константин был поражен чудесным видением и смотрел на него до тех пор, пока оно не исчезло. Он не мог понять, что оно означает, и был сильно обеспокоен. Но ночью ему приснилось, что Христос явился ему в ослепительно белом одеянии с крестом в руках и обещал Константину победу над врагами, если тот сделает крест своим штандартом.

Это оказало огромное влияние на принятие Константином христианства, а также помогло ему одержать победу в войне.

Основание города Филадельфия, 1682

Уильям Пенн приобрел провинцию Пенсильвания в 1681 г. у английского короля Карла II как место, где его единомышленники квакеры могли бы пользоваться свободой вероисповедания, иметь возможность управлять собой и развивать свой собственный образ жизни. Король предоставил это право, заключив договор 4 марта 1681 г., и опубликовал его через несколько недель, 2 апреля, отчасти для того, чтобы погасить долг, причитавшийся отцу Пенна, адмиралу сэру Уильяму Пенну, после его смерти, а также для того, чтобы завершить заселение англичанами региона Средней Атлантики. Город впоследствии несколько раз становился столицей США.

Открытие Нью-Йоркского метрополитена, 1904

Во второй половине дня 27 октября мэр Нью-Йорка Джордж Макклеллан взял в свои руки управление первым запуском новой инновационной системы скоростного транспорта — метрополитена.

Нью-йоркский метрополитен вскоре стал крупнейшей американской системой. Первая линия проходила 9,1 мили через 28 станций. В день открытия мэру Макклеллану так понравилось работать машинистом, что он оставался за пультом управления на всем пути от мэрии до 103-й улицы.

В 7 часов вечера того же дня метро открылось для широкой публики, и более 100 000 человек заплатили по 5 центов, чтобы впервые прокатиться по Манхэттену. В 1905 году метро было расширено до Бронкса, в 1908 — до Бруклина, а в 1915 — до Квинса.

Открытие Центрального театра рабочей молодежи (в будущем — Ленком), 1927

Первое время в театре играли участники заводских и районных театров, а также коллектив театральной мастерской при Московском комитете комсомола, которые совмещали работу с актерской игрой. Позже они полностью посвятили себя театру. Ленком стал одним из самых знаменитых театров страны, в разное время в нем играли Николай Караченцов, Инна Чурикова, Елена Шанина, Леонид Броневой и другие. В 2019 года Ленкому присвоено имя Марка Захарова.

КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард, 1982