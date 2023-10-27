8 страшилок к Хэллоуину: реальные истории, леденящие душу

Хэллоуин — время страшных историй и чудовищ. Собрали захватывающие тру-крайм и атмосферные книги издательства БОМБОРА: эти истории произошли в реальной жизни и они куда страшнее экранного вымысла. Вы готовы познакомиться с одними из ужаснейших людей?

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Книга украденных детей. Американская история преступления, которое длилось 26 лет

Книга о жертвах нашумевшего скандала с усыновлением. С 1924 по 1950 год Джорджия Танн занималась торговлей детьми в Обществе детских домов штата Теннесси. Она отдала на усыновление более пяти тысяч детей, многие из которых были украдены из бедных семей и у женщин, которым в родильном доме сказали, что их дети умерли.

Кристи Джуди и Уингейт Лиза открывают читателям шокирующую правду и детали дела о похищении детей и их продаже через Общество детских домов Теннесси.

Монахиня секс-культа. Моя жизнь в секте «Дети Бога» и побег из нее

Душераздирающие воспоминания внучки основателя одной из самых жутких и извращенных сект XX века «Дети Бога».

Нищета, тяжелый физический труд, тотальный контроль, физические наказания и публичные унижения — таким было детство и юношеские годы Фейт Джонс. Но она стойко прошла через ад — и сумела вырваться.

В книге — откровения о жизни внутри культа, который готовился к концу света.

Артбук. Х Р А М. Монохромный ужас

Представьте, что ваши худшие кошмары оживают… И все они собраны на страницах этого артбука.

Внутри — целая коллекция леденящих душу шедевров Дмитрия Храмцова, хоррор-художника с аудиторией более 100 тысяч человек: от гипнотизирующих абстракций и мрачных чернильных лесов до изящных изображений обнаженных дам, и чудищ японского фольклора.

Убийца сидит напротив. Как в ФБР разоблачают серийных убийц и маньяков

Книга, которая поможет понять, как мыслят преступники и почему вообще люди идут на убийство.

Джон Дуглас — бывший агент ФБР, один из основателей психологического подхода в криминологии и идейный вдохновитель «Молчания ягнят» — посвятил этому всю свою жизнь. Сидя напротив жестоких убийц, он словно проникает в их голову и пытается понять, как устроено их сознание. Он доступно отвечает на разные вопросы: от того, какие мотивы движут преступниками, до того, почему большинство маньяков — психически здоровые люди.

Сексуальные маньяки. Психологические портреты и мотивы

В конце 70-х агенты ФБР Джон Дуглас и Роберт Ресслер и профессор психиатрии Энн Берджес исследовали 36 сексуальных маньяков, чтобы понять, что творится в их головах и создать общий портрет, который бы помогал в поимке таких преступников. На страницах книги авторы подробно описали исследование и подкрепили выводы примерами реальных дел, интервью с убийцами, криминалистами, выжившими жертвами и их семьями.

Книга расширит ваши представления о природе убийств на сексуальной почве и о тех, кто их совершает. Вы узнаете, как обезопасить себя при встрече с насильником, чем отличается психология организованных и спонтанных убийц, почему серийных убийц и сексуальных маньяков так сложно вычислить, как создается психологический портрет преступника и какую роль в расследовании играет судмедэкспертиза.

Проникнуть в мысли BTK. Подлинная история тридцатилетней охоты на жесточайшего серийного убийцу из Уичито

Маньяк ВТК (от английского bind, torture, kill — «связать, пытать, убить») целых 30 лет держал в страхе весь Уичито, крупнейший город в Канзасе. Город и полиция дрожали при упоминании его имени.

Но оказалось, что под ним скрывался 59-летний Деннис Райдер, примерный семьянин и хороший друг. Как ему удалось так долго скрываться и что стало причиной его долгожданной поимки? Рассказывает Джон Дуглас, один из первых криминальных профайлеров ФБР. В книге он подробно описывает процесс расследования преступлений ВТК, делится тонкостями судебного процесса и раскрывает секреты сознания убийцы. Также в книгу вошло эксклюзивное интервью, которое Дуглас смог взять у Райдера.

Темная сторона разума. Как человек превращается в чудовище

Двадцать лет Керри Дейнс работала с самыми опасными преступниками — от поджигателей до детоубийц — и их жертвами в тюрьмах, спецбольницах, залах суда и полицейских участках.

В своих откровенных мемуарах она доступно объясняет, как человек превращается в жестокого монстра и можно ли бороться со злом, встретившись с ним лицом к лицу.

Какого цвета убийство?

Элегантный триллер, который держит нервы на пределе.

В течение недели в Стокгольме застрелены два бизнесмена. Оба подвергались шантажу, прежде чем быть хладнокровно и публично казненными убийцей. Популярный коуч и специалист по человеческому поведению Алекс Кинг вместе с инспектором Ниной Мандер берется за расследование.

В основу метода Кинга лег реальный подход к цветотипированию человеческих характеров, который описан в супербестселлере автора «Кругом одни идиоты». Но получится ли у главного героя понять, «какого цвета» убийца?