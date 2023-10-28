Из хакасской степи через Петербург, Сибирь и Туркестан — в Казанский университет.

© Реальное время

Краеведческий видеопроект "Крот Казанский", посвященный истории Казани и Поволжья, в этот раз решил рассказать о Николае Катанове, первом хакасском ученом, профессоре Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии, который, согласно легенде, знал сто языков. О нем краевед Ирина Кримштейн поговорила с историком, синологом, профессор Казанского университета Дмитрием Мартыновым. Видео создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Видео дня

На левом берегу Абакана

Николай Федорович Катанов родился в степи на левом берегу реки Абакан в 1862 году. В Казани он оказался в 1894-м и работал здесь до смерти в 1922-м. Среди его достижений Мартынов упоминает, к примеру, следующие: он был первым, кто научно описал грамматику тувинского (урянхайского) языка, составил словарь хакасского языка.

Вообще, когда Катанов родился, говорит Мартынов, хакасы себя так не называли, это случилось гораздо позже. Их тогда именовали абаканскими или минусинскими татарами (и Катанов охотно говорил, что он — татарин, имея в виду, конечно, совсем другое).

Родители его формально были крещеными, поскольку это нужно было для того, чтобы жить в условиях административной системы. Ведь у хакасов существовала степная дума! При этом родители не сочетались церковным браком (и, вообще, продолжали практиковать шаманизм). А хакасское имя у Катанова было Пора́ (сивый, сивобородый). Отец его был письмоводителем, писарем. В селе Аскиз, в 16 км от места его рождения, была однолетняя русская школа. Николай пас скот и жил достаточно традиционной жизнью, ходил в церковь (брат-тезка был священником).

"Николай Катанов родился на стыке — и всю жизнь на этом стыке прожил", — говорит Мартынов. В сельской школе он пробыл 3 года. Его рвением заинтересовался живший в Аскизе золотопромышленник Петр Кузнецов, который разрешил Катанову пользоваться своей библиотекой.

К четырнадцатилетнему возрасту Николай понял, что он не хочет быть кочевником-скотоводов, чиновником или священником. Он хочет развиваться по научной части.

На лодке за образованием

Отец дает ему 100 рублей. Не так уж много по тем временам. Катанов садится в лодку и гребет 400 км до Красноярска.

Там поступает в открывшуюся губернскую гимназию. В первый класс. В 14 лет. Там проводит 8 лет, чтобы получить удостоверение учителя. Катанов — казеннокоштный, то есть учится бесплатно. Но жить на что-то надо.

И тут проявляется "возможность совершать фантастически много на какие-то совершенно фантастически малые средства", как говорит Мартынов. Катанов батрачит на огородах и полях, но чаще всего работает домашним компаньоном в семьях купцов, занимаясь с младшим одноклассником, таская его ранец и защищая от нападок. За кров, одежду и еду.

Интересно, что у Катанова не было никакого интереса к театру или живописи. "Он был интеллектуал в химически чистом виде, причем гуманитарий", — резюмирует Мартынов.

В Красноярской гимназии дается хорошее образование, к примеру, здесь преподавал Андрей Завадский-Краснопольский, действительный член Восточносибирского отделения Географического общества. Учась в гимназии, Катанов пишет и публикует первые статьи. В 22 года он с золотой медалью едет в Казань, чтобы узнать: преподавание восточных языков в этом городе прекратилось. Так что по совету Николая Ильминского и Василия Радлова ему пришлось отправиться в Петербург, в единственный на всю страну факультет восточных языков.

Как Катанов отправился один в экспедицию

Там ему удалось выбить себе стипендию в 200 рублей. Смешные деньги. Ему также дали бесплатно комнату в общежитии университета. Всю мебель он сделал сам. Чтобы как-то кормиться, приходилось, в частности, писать неграмотным старушкам записочки в церкви.

При этом Катанов, будучи инородцем, "немедленно оказался на подозрении у жандармерии как потенциальный сторонник сибирского сепаратизма", — отмечает Мартынов. Просто по факту своего происхождения. И вот такой человек поступает на все отделения Восточного факультета сразу. И все их оканчивает. Было у него только одно "хорошо" — по русской истории. Все остальное — "отлично".

Радлову приходит в голову совершенно гениальная идея, говорит Мартынов. В разгар противостояния Российской и Британской империй в Центральной Азии, он предлагает Русскому географическому обществу отправить этнографо-лингвистическую экспедицию для изучения "остатков тюркских племен" Сибири и Восточного Туркестана.