Почему в русских сказках есть бабки и дедки, но нет родителей

«Жили-были старик со старухой» — известное многим с детства типичное начало русских сказок. Но почему в сюжетах так часто фигурируют старики, а не среднее поколение родителей? Все дело в том, что дед и бабка — это аллегорические фигуры, которые служат для создания образа тяжелой жизни, рассказали «Газете.Ru» в МГПУ. В честь российского Дня бабушек и дедушек «Газета.Ru» рассказывает, по какой причине сказочные пожилые люди так важны для фольклора, а также почему они не наделены мудростью и часто нуждаются в помощи.

© Газета.Ru

Возрастной пробел

Видео дня

Дедушка и бабушка — самые популярные персонажи русского фольклора. Именно они испекли колобка, вытянули репку, были владельцами курочки Рябы, вырастили Машу перед походом к Медведю, а также присматривали за Аленушкой и братцем Иванушкой. У многих современных детей возникает резонный вопрос: а где же родители? Люди, выросшие в эпоху доминирования реализма в искусстве, недоумевают, почему не существует сказок с началом «жили муж с женой», хотя именно вокруг них должна строиться семья. Ответ на этот вопрос хорошо понятен этнографам и специалистам по фольклору, — народное творчество посвящено не конкретным людям с именем и датой рождения, а образам и символам.

«В русских сказках старик и старуха, дед и баба — это не «бабушка и дедушка» в том смысле, в котором мы привыкли их воспринимать. С точки зрения сказки, они представляют собой символы, маркеры возраста и жизненного опыта, а не фигуры, задачей которых является воспитание внуков», — рассказала «Газете.Ru» эксперт по детской литературе, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета (МГПУ), доцент Екатерина Асонова.

Кроме того, бабушки и дедушки в сказке почти всегда одиноки, об их взрослых детях ничего не известно. Таким образом, они находятся в тяжелой и аномальной для русского крестьянства ситуации. В ту эпоху, когда сформировались основные сказочные сюжеты, семья из двух человек была редкостью, и потому пожилым людям требовалось найти помощников, как правило — из нового поколения.

В некоторых сказках у стариков есть родные, но малолетние дети, что только усугубляет бедственное положение.

«Семья в сказке — это архетип, символ, а не точное отражение реальности. Что бы ни произошло — дети погибли или их вообще не было — именно в этом кроется конфликт сказки. Это завязка, с которой начинается развитие сюжета», — пояснила Асонова.

В любом сюжете должен быть конфликт и изначальная проблема, поскольку из будничной рутины сказка не получится. А проблем у семьи, где много взрослых здоровых работников, вроде бы и не бывает.

Какими видели стариков?

Необходимо помнить, что дед и бабка в русских сказках — вовсе не современные родственники возрастом за 70, которые смотрят телевизор и иногда кормят внуков конфетами. В старые времена в деревнях пожилыми могли считаться люди старше 40, а уж 50-летняя женщина точно воспринималась как «бабушка». Старость наступала намного быстрее из-за отсутствия эффективных медикаментов и значительно более короткой продолжительности жизни.

Также по сюжету сказок заметно, что дед и бабка не обладают большой мудростью и не выступают как «старейшины» больших патриархальных семей. Пожилой возраст скорее свидетельствовал о трудной жизни и бедственном положении, чем о статусе наставника.

«[Слова курочки Рябы] «Не плачь, дед, не плачь, баба…» — отражение реалий той эпохи, когда старость часто ассоциировалась с бедностью и неполноценностью, а не с мудростью», — считает Екатерина Асонова.

Во многих сказках старик или старуха ведут себя откровенно глупо и попадают в беду по собственной вине. Например, в «Жене-доказчице» дед случайно находит клад и семья богатеет. Однако бабка ругается с мужем и докладывает о золоте барину, который пытается отнять богатство. В «Жадной старухе», которая имеет много общего с пушкинской «Сказкой о золотой рыбке», поведение пожилых людей также не отличается мудростью. Дед и бабка находят волшебное дерево, способное исполнять желание. Сначала они требуют у него богатства, но под напором старухи дед просит сделать себя (последовательно) барином, полковником и царем. Когда же старик попытался стать самим Богом, дерево не выполнило просьбу, и вместо этого превратила пожилых людей в медведей.

Современный образ дедушки и бабушки сложился лишь в XX веке. Как считает Асонова, особенно возросла их роль в воспитании внуков в 1990-х годах, что отражено и в современной детской литературе.

А как же Баба Яга?

Молодые герои сказок часто взаимодействуют с необычными стариками, вроде Бабы Яги. Иногда они враждебны, иногда помогают героям, делятся мудростью и направляют их на путь. В любом образе, Баба Яга ничуть не похожа на других несчастных пожилых людей мира русского фольклора.

«Она — не бабушка в классическом понимании этого слова, скорее, выступает как страж на границе двух миров,» — говорит Асонова.

У Бабы Яги множество ролей и лиц, но в наиболее характерных сюжетах она «сторожит» проход в потусторонний мир — Тридевятое царство. Избушка на курьих ножках всегда расположена в темном, дремучем лесу, который символизирует границу «обычной» реальности. Костяная нога Бабы Яги также указывает на связь с мертвецами.