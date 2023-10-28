Женщина выиграла $2 млн долларов в лотерею благодаря предчувствию

Жительница США сорвала куш в лотерею благодаря тому, что прислушалась к интуиции. Об этом сообщает UPI.

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Женщина из города Гринвилл, штат Южная Каролина, рассказала, что зашла в магазин, чтобы выпить кофе, когда внезапно решила приобрести билет мгновенной лотереи.

«У меня просто было предчувствие», — рассказывает она.

Американка стерла защитный слой с билета сразу после его покупки и обнаружила, что выиграла два миллиона долларов (188,4 миллиона рублей).

«Я потеряла дар речи», — вспоминает свою реакцию женщина.