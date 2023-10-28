Почему реальная история Руси осталась лишь в сказаниях варягов

С V века в Западной Европе латинский язык стал языком межнационального общения, церкви, науки и культуры. Уже тогда стала входить в моду языческая мифология, апогей интереса к которой пришёлся на так называемую эпоху Возрождения.

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На территориях Восточной Римской империи латинский язык был внедрён с завоеванием этих регионов римлянами. Однако к V веку греческий язык и греческая культура продолжали доминировать на большей части Византии.

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Кстати, термин «Византия» был введён в 1557 году немецким историком Иеранимом Вольфом и стал удобной меткой для историков. Сами же жители Византии именовали себя ромеями (римлянами).

При императоре Юстиниане государственным языком Византии по-прежнему был латинский, а уже при императоре Ираклии – стал греческий. И сам Ираклий с 672 года именовался греческим титулом – базилевс.

Античная история и мифология были известны на Руси ещё во времена Ивана Грозного, хотя цари и их дьяки имели о них весьма смутное представление. Знаменитый мастер Андрей Чохов отливал большие стенобитные пушки «Троил» (царь Трои), «Царь Ахиллес» и др. Иван Грозный объявил себя прямым потомком Юлия Цезаря. Естественно, ему никто не напомнил, что сам Цезарь считал себя прямым потомком богини Венеры. Таким образом наш православный царь якобы происходил от бесовской блудницы.

После Петра I происходит нашествие греческих богов и богинь на Русь. Сразу оговорюсь, что речь идёт лишь о дворянстве. До простого народа доходила скудная информация об античных божествах, которых большинство населения считали бесами.

Наши дворяне считали обязательным знание мифологии греков и римлян. В их дворцах и усадьбах обязательно висели картины («толстомясая») и стояли скульптуры, изображавшие греческих богов и богинь.

Итак, культ греческих богов до народа не доходил, и среди дворянства не было ни одного случая, чтобы человек отвергал православие и начинал почитать Зевса Громовержца. Если куда и уходили просвещённые русские дворяне XIX века, то в католичество. Соответственно, Священный Синод полностью игнорировал распространение культа греческих богов.

В XIX и начале ХХ века русские самодержцы заставили гимназистов досконально изучать латынь и греческий язык, включая мифологию, дабы отвлечь их от вольнодумства.

На изучение мёртвых латинского и греческого языков у гимназистов уходило 2600 часов. А на отечественную историю, географию и словесность вместе – 600 часов.

Закон Божий в гимназиях изучался в объёме семинарии – священная история Ветхого и Нового Заветов, учение о Богослужении Православной Церкви, Катехизис, церковная история до Константина Великого, церковная история общая и русская, вероучение и нравоучение Православной Церкви.

Таким образом у гимназистов свыше 75% времени уходило на изучение абсолютно ненужных им в личной жизни, в работе и науке предметов. Если к XVII веку большинство научных трудов было написано на латыни, то в начале ХХ века научным сотрудникам и инженерам не было никакой необходимости знать латынь.

В итоге русские цари добились противоположного результата. Гимназисты и семинаристы составили костяк руководства всех революционных партий. Практически все гимназисты в феврале 1917 года поддержали революцию.

Латынь и древнегреческий язык реально были нужны лишь узкому кругу историков, изучавших классическую Грецию IV-III веков до н. э. и Рима I века до н. э. – III века н. э. Так, греческий язык Микенского периода (1600-1200 гг. до н. э.) мало чего имел общего с классическим греческим языком IV-III веков до н. э., созданным на базе ионического диалекта. Византиец VII века не понял бы византийца XV века. Далее были десятка два диалектов Греции в современных границах и диаспоры, например, понтийский диалект.

Вспомним кинокомедию «Украли бедро Юпитера», где французский профессор – знаток классического греческого языка, попробовал заговорить на нём с греками в 1960-х годах. Те долго не могли понять, откуда приехал этот иностранец.

То же происходило и с греко-римской мифологией. У греков и римлян вообще не было понятия религии, не было канонических мифов или религиозных текстов. Появлялись новые боги, часто с Востока, вспомним культ Митры. Многие старые боги забывались.

У греков в 2000-500 годах до н. э. был мощный культ мёртвых, поклонение рощам, рекам, ручьям и т.д. Причём у каждого из них были свой бог или богиня.

Греки позаимствовали десятки божеств у соседних народов. Так, Арес первоначально был богом солнца у фракийцев, а потом трансформировался в греческого бога войны.

Посейдона греки поначалу считали богом подземного царства, «сотрясателя земли», а позже он стал повелителем морей.

Во Фракии и Афинах богиню Артемиду представляли стройной девственницей-охотницей, а в Малой Азии в Эфесе – многогрудой богиней плодородия.

Пантеон греческих богов, культ которых процветал в Европе и России, фактически был создан в Европе в эпоху Возрождения по мотивам греческих мифов. Попробуйте спросить важного историка, к какому времени и к какому региону относится культ греческих богов, почитаемый российским дворянством? К реальным греческим божествам сей культ относился также, как пасторали времён Екатерины II к жизни русских крепостных.

В 5-м классе я с большим интересом прочитал книгу Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Ну а летом после 6-го класса на даче папа читал мне толстенное издание «Мифы Древней Греции» на французском языке. Я долго хохотал и неприлично выражался по адресу господина Куна и его матушки.

До сих пор монография Куна считается у нас «символом веры» античной истории. Увы, это выдумки и капитально цензурированные куски греческих мифов.

На самом деле религиозные верования греков до «классического периода» были весьма схожи с верованиями славян, германцев и скандинавов.

А вот упорядоченный пантеон богов создавался не жрецами, а правителями – Периклом, Александром Македонским, Цезарем и др. Они трансформировали мифы в своих политических интересах. Вспомним, что и у нас в 980 году киевский князь Владимир провёл «языческую реформу», дабы укрепить свою власть. А через 8 лет Владимир решил, что греческий вариант христианства, где главой церкви является базилевс, куда больше подходит Руси. Кстати, по сему поводу византийский император присвоил Владимиру звание стольника (даже не боярина).

Русь постепенно принимала христианство в течение нескольких столетий. Так, тризны по покойникам, праздники Русалии (зимний и летний на Ивана Купалу) в некоторых регионах отмечались до XIX века.

Князья и попы огнём и мечом (в буквальном смысле) уничтожали все элементы язычества. Все славянские божества были объявлены бесами, а дни летней Русалии на Руси были объявлены постом, о котором в Византии даже не знали.

Литература о славянских верованиях в царской России поначалу запрещалась, а потом издавалась малыми тиражами для узкого круга.

А в 1950-х годах в СССР началось движение антинорманистов, поддержанное «компетентными органами». Мол, конунг Рюрик был природным славянином, в Киеве с VI века правила династия киевских князей от Кия до Аскольда, и т.д.

Наши служивые историки до сих пор не решаются признать, что древние русы – это совместные дружины славян и варягов, которые в IX-XI веках совершили многие десятки походов в Каспийском, Чёрном и Средиземном морях. Именно тогда в трудах современников – европейцев, византийцев и арабов – появился термин «русы». А арабские историки называли Чёрное море Русским.

Не вижу ничего зазорного в том, что все древнерусские города совместно основали славяне и варяги: Рюриково городище (Новгород Великий), Ладогу (Новую Ладогу), Гнёздовское городище (Смоленск) и десятки других.

Менталитет, быт и религии славян и варягов были весьма схожи. Летопись свидетельствует о том, что варяги ассимилировались среди славян в первом, в крайнем случае, во втором поколении. Это дало повод антинорманистам утверждать, что варяги не принесли на Русь свои верования, культуру и т.д., и, следовательно, их в природе не было.

Мало того, саги норманнских скальдов дают нам совсем иную историю Руси, чем официально признанные летописи, составленные через десятки, а то и сотни лет после описываемых событий. Скальды передавали саги десяткам поколений, не меняя ни одного слова. А вот монахи и дьяки регулярно цензурировали летописи, а многие из них просто сжигали по указанию «вышестоящих органов».

Вот, к примеру, «Сага об Эймунде» – конунге дружины, нанятой новгородским князем Ярославом для борьбы с братьями. Согласно «Саге…» по указанию Ярослейфа (Ярослава) Эймунд убил его брата и противника князя Бурислейфа и поднёс заказчику на блюде его отрезанную голову.

«Сага об Эймунде» проникла в Россию в 1840-х годах. Официально запрещена не была, но историки боялись её обнародовать. Лишь спустя десятилетия «Сагу…» издали небольшими тиражами, причём в комментариях служивые историки писали, что Бурислейф – это никоем образом не князь Борис Владимирович, а Святополк Владимирович Окаянный.