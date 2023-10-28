Как появилась мелодия для самого популярного французского танца

Ровно 165 лет назад зажигательный танец канкан был официально признан визитной карточкой Парижа, а затем прославился на весь мир. О том, как возник этот феномен и какое влияние он оказал на формирование имиджа всей Франции, «Вечерней Москве» рассказала историк, писатель Елена Жоли.

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— Канкан появился в парижских танцевальных залах для простых людей еще в 1820-е — тогда в столице Франции чрезвычайную популярность приобрели публичные балы.

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Считается, что изначально канкан был частью кадрили, которую танцевали пары. То есть в действе участвовали и мужчины, состязаясь в гибкости и проворстве. Впоследствии канкан стали танцевать соло, и танец был очень откровенным.

В 1850 году танцовщица модного заведения Le bal Mabille Селеста Могадор предложила исполнять канкан скромнее: в юбках с более пышными складками. Но все равно благородная публика этот танец не жаловала долго, считая его простонародным развлечением. Официальной датой рождения танца считается 21 октября 1858 года: именно тогда он вышел на большую сцену.

В театре Буфф-Паризьен состоялась премьера оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду» — это была едкая сатира на современное французское общество, его вкусы и привычки. В одной из сцен персонажи отплясывают знаменитый галоп под ту самую быструю музыку, которую сегодня весь мир ассоциирует исключительно с канканом. Однако у Оффенбаха это произведение называется «Инфернальный галоп». Во второй половине ХIX века танец уже приобрел мировую славу. Он стал символом свободы и безудержного веселья для всех европейцев.

Прекрасная Жанна Авриль

Еще одна муза Тулуз-Лотрека, звезда «Мулен Руж» Жанна Авриль, была полной противоположностью Ла Гулю. Высокая и очень стройная, она была самоучкой: никогда не брала уроков танца. При открытии Мулен Руж 6 октября 1889 года мадемуазель Авриль выступила с соло-номером и стала наряду с Ла Гулю звездой кабаре. Благодаря покровительству импресарио Шарля Зидлера именно Жанна в начале XX века вводит моду на канкан в европейских столицах. Кроме того, она играет в Фоли-Бержер роль Пьеро в балете-пантомиме. Посещает с гастролями Англию, потом едет в гастрольный тур, выступая в КлермонФерране, Ницце, Лионе. Затем танцовщица направляется в Женеву, Брюссель и в Россию.

«Мулен Руж» и «Лидо»

В 1889 году предприниматель и антрепренер Жозеф Оллер создает знаменитое кабаре «Мулен Руж», в программу заведения включают канкан. Именно в стенах «Мулен Руж» танец усложняется, превращаясь в увлекательное представление. Шоу было обязательным пунктом культурной программы у советских делегаций. Если не удавалось достать билеты в «Мулен Руж», канкан ехали смотреть в кабаре «Лидо».

Покорил русских классиков

Писатель Салтыков-Щедрин отмечал, что Франция «выдумала две вещи: ширину взглядов и канкан». Однажды у Толстого в Ясной Поляне гостил Тургенев. И на музыкальном вечере показал хозяевам модный танец: «то приседая, то выбрасывая ноги вперед. Толстой смотрел на него угрюмо. И вечером в дневнике записал: «Тургенев cancan. Грустно», — вспоминал сын Льва Толстого Сергей.

Французский шик

Классический костюм для канкана неизменен по сей день: корсетный лиф, верхняя длинная юбка, а под ней — пышные нижние юбки с оборками. Особенно волнующим считался контраст между светлым оттенком белья и темным цветом чулок. Во второй половине ХХ века требования к костюму смягчились, теперь можно танцевать и в светлых чулках, и совсем без них. Постепенно чувственность ушла, канкан превратился в акробатическое шоу.

И мужчины тоже

Представители сильной половины упражнялись в галопе наравне с дамами. Есть версия, что знаменитый «прыжок на шпагат» — один из финальных элементов канкана — впервые исполнил французский артист Шарль Мазурье. В 1870-е в Лондоне выступал мужской танцевальный ансамбль «Кадриль де Клодош». Но постепенно женщины вытеснили сильный пол.

Отменный аппетит

Первые канканистки были далеки от современных «модельных» параметров. Суперзвезда «Мулен Руж» Луиза Вебер, много раз запечатленная художником Анри Тулуз-Лотреком, обладала пышными формами и отменным аппетитом. Она получила прозвище Ла Гулю — «Ненасытная». После зажигательных выступлений Ла Гулю богатые гости приглашали ее выпить и закусить, и она съедала и выпивала все за столом. Говорят, именно она придумала обычай сбивать с гостей шляпы носком туфельки. Был у нее и авторский трюк: в конце танца она издавала громкий визг — и эффектно прыгала на шпагат.

Без подготовки — никуда

Сейчас в канкане много разнообразных элементов. Высокие махи ногами, движения с юбками, прыжки, кувырки вниз головой и так далее. При этом темп танца постоянно нарастает, нужно двигаться все быстрее и быстрее. Если высоко вскинуть ногу сможет любой гибкий человек, то исполнить связку из нескольких сложных элементов в высоком темпе доступно только профессиональному танцовщику. Самый быстрый и долгий канкан исполняют в кабаре «Мулен Руж». За одну минуту 30 девушек умудряются поднять ножки в воздух 72 раза. Рекорд в канкане был поставлен 7 ноября 2014 года в Париже. По случаю 125-летия «Мулен Руж» танцовщицы кабаре синхронно поднимали и опускали ноги на протяжении 30 секунд.

Самая первая

Есть версия, что «каноническую» форму канкана придумала в 1850 году французская танцовщица Селеста Могадор.

Громкая сплетня

Изначально танец назывался «шахут» или «шахут-канкан». Первое слово означает «шум», а второе — «сплетник». Есть также довольно вычурная версия, что «канкан» — звукоподражательное слово. Потревоженные утки шумят крыльями, и этот звук, по мнению французов, похож на слово «канкан». Якобы юбки, которыми машут танцовщицы, издают звук, похожий на хлопанье утиных крыльев.

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