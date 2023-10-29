105-летие комсомола: как молодёжь влияла на советскую культуру

Сегодня, 29 октября, исполняется 105 лет со дня образования коммунистического союза молодежи. Именно в этот день открылся Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было провозглашено создание РКСМ.

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Организация, которая вначале включала в свои ряды лишь сознательных юношей и девушек из числа рабочих и крестьян, с годами преобразовалась в огромную молодёжную структуру, в составе которой в годы наибольшей активности числилось около 40 миллионов человек.

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Безусловно, главной задачей комсомола была соответствующая идеологическая подготовка подрастающего поколения "советских людей". И хотя комсомольцы считались передовым отрядом советской молодёжи, будущими коммунистами, однако редко кто, разве что самые по тем временам маргинальные из числа юношей и девушек, не состояли в комсомоле. Первичные организации были не только на заводах, фабриках и в колхозах, но и в институтах, школах и армейских подразделениях.

Одной из важнейших задач, наряду с проведением масштабных комсомольских строек, руководство ВЛКСМ (так стала именоваться организация после смерти Ленина) считало культурное воспитание юных граждан страны. На разных этапах своего существования вклад комсомола в культуру, его шефство над различными её составляющими трудно переоценить. Комсомольцы всегда были первыми не только "в труде и в бою".

Художественная самодеятельность, массовые спортивные состязания обязательно проходили при активном участии и руководстве комсомола. Первые молодёжные кафе, рок-клубы организовывали комсомольцы. Они всегда были в первых рядах участников КВН, а "кавээнные" штабы нередко размещались на местах в кабинетах горкомов и райкомов комсомола.

В 1966 году ЦК ВЛКСМ учредил Премию Ленинского Комсомола, которая, наряду с государственными премиями, стала одной из важнейших наград деятелям культуры. Первым лауреатом премии посмертно стал писатель Николай Островский, автор популярного среди молодёжи романа "Как закалялась сталь", в котором на эпизодах своей биографии прослеживал зарождение и деятельность комсомола в период Гражданской войны и первые послевоенные годы. Роман лёг в основу двух кинофильмов, где роль главного героя Павла Корчагина в разные годы исполняли народный артист СССР Василий Лановой и заслуженный артист Российской Федерации Владимир Конкин, который за эту роль также был удостоен высшей комсомольской премии.

Советские композиторы, поэты, драматурги в своих произведениях не раз обращались к истории комсомола, его делам.

Хрестоматийная песня на стихи Демьяна Бедного "Уходили комсомольцы на гражданскую войну" не только настраивала на коммунистический патриотизм, но и была лиричной. Юноша и девушка нежно прощались, уходя воевать за новый советский порядок.

Пьеса Алексея Арбузова "Город на заре" о строительстве Комсомольска-на-Амуре долгие годы не исчезала из репертуара театров. Художественный фильм "Добровольцы", который снят режиссёром Юрием Егоровым о молодых строителях московского метрополитена и их дальнейшей достойной, полной благородных поступков жизни, с Михаилом Ульяновым, Леонидом Быковым и Элиной Быстрицкой в главных ролях, и сегодня служит напоминанием о периоде молодёжной инициативы. Песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова и сейчас звучат не только на официальных концертах, но и присутствуют за праздничным столом во многих советских семьях.

Из комсомола вышло немало именитых деятелей культуры, известных предпринимателей, покорителей космоса.

С развалом СССР оставить в том же виде молодёжную организацию не представлялось возможным, хотя попытки это сделать в коммунистических кругах предпринимаются до сих пор.