Народные приметы на 30 октября 2023 года: что нельзя делать в этот день

30 октября по народному календарю - Осия Колесник.

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По народному поверью, пророка Осия сделали своего рода распорядителем, отвечающим за тележный транспорт крестьян в преддверии зимы.

Мужики в этот день приводили телеги в порядок (чистили, чинили, смазывали смолой и дегтем) и убирали до весны в сарай. Вместо них доставали сани.

В былые времена 30 октября запрещалось мыться, поскольку вода может смыть защиту от болезней, и на человека нападет лихорадка-трясовица. Особенно не рекомендуется в этот день мыть голову. Именно по этой причине не стоит посещать салоны красоты и парикмахерские, чтобы никто чужой не смог притронуться к голове, передав свою энергию, возможно, негативную.

Не стоит начинать новую работу и браться за новые проекты, так как все начатое сегодня обречено на провал. Зато рекомендуется окончить давние дела, иначе они еще долго не сделаются.

Нельзя оставлять ключи от входной двери или ворот на видном месте - их могут тронуть чужие люди и передать свои семейные неприятности владельцу ключей.

Запрещено на Осию делиться своей радостью с чужими людьми - в будущем будут ждать крупные неприятности, особенно в тех сферах жизни, которые сегодня порадовали. Свое счастье лучше держать при себе.

30 октября не разрешается мыть животных. У тех хозяев, которые нарушат запрет, домашние питомцы могут серьезно заболеть. Вылечить их будет очень сложно. Поэтому, даже если сильно испачкалась после прогулки, ей нужно лишь протереть лапы, отложив полное купание на другой день.