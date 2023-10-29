Голубев: отвлекшийся на телефон во время прогулки хозяин может напугать собаку

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что может испугать собаку во время прогулки.

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По словам Голубева, во время выгула питомца не стоит отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры, так как это может не только повлиять на поведение собаки, но и поставить под угрозу ее безопасность.

«Гуляя с собакой, хозяин не вовлекается в процесс, не общается с питомцем, а просто позволяет ей сделать свои дела и отправляется вместе с ней обратно домой», — пояснил кинолог.

Он добавил, что, отвлекаясь на телефон, хозяин может давать собаке противоречивые команды или не заметить, как питомец что-либо подобрал с земли.