Археологи выяснили, какая обувь может быть самой древней

Человек мог производить обувь еще в каменном веке. К такому мнению пришли ученые из южноафриканского Университета Витватерсранда (Витса) в Йоханнесбурге.

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Возраст самой старой европейской обуви составляет шесть тысяч лет. При это, считалось, что в Южной Африке люди не носили обувь, а ходили босиком до начала нашей эры. Недавнее открытие нескольких следов на древних поверхностях в регионе Кейп-Кост ЮАР указывает на возможность того, что у первобытного человека были щлепанцы для передвижения по особо острым камням.

«Вполне логично, что люди использовали обувь, чтобы защитить себя. Сто тысяч лет назад травма стопы могла стать фатальной», – отметил автор исследования Бернхард Зипфель, слова которого приводит сайт университета.

Археологи для того, чтобы убедиться в правильности своих догадок, изготовили самую примитивную обувь и прогуливались в ней по пляжам Кейп-Кост. Затем они сравнили свои следы с древними и нашли много сходства.