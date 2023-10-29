Сколько времени на самом деле ушло на строительство Рима

Даже если город будет строить множество людей, всё равно за один день завершить всё не получится. Одна из причин - время, которое требуется для затвердевания материалов.

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Известно, что на строительство Колизея в Риме ушло не менее восьми лет. Однако римляне могли бы завершить всё намного быстрее, если бы захотели. К примеру, первый мост Юлия Цезаря через Рейн в Германии построен был всего за 10 дней. И это благодаря 40 000 легионеров. Очень сомнительно, чтобы за один день такой мост построили бы за один день.

Что касается города, то его, естественно, строить куда сложнее, чем мост. К тому же многие римские дома имели шесть этажей, а верхний этаж построить было нельзя, пока не будет завершён нижний.