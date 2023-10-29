Ни слова о морячке: как прошел юбилейный концерт Олега Газманова

Популярность к Олегу Газманову пришла в конце 1980-х, когда всю страну накрыл хит "Эскадрон". Однако музыкой и созданием песен певец начал заниматься намного раньше — с тех пор прошло 55 лет, в честь чего и состоялся концерт. Со сцены "Крокуса" в сопровождении оркестра Газманов исполнил прославившие его шлягеры и новые композиции. Также в бенефисе приняли участие его близкие и коллеги — Родион Газманов, Shaman, виолончелист Борислав Струлев, оперные артисты Ольга Селиверстова и Владимир Дмитрук. Рассказываем, чем запомнился вечер.

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Первым на сцену вышел Родион Газманов, в стихах он представил своего отца. Есть в этом кое-что символичное: именно песня "Люси", которую спел в 1987 году шестилетний Родион, прославила их семью. Слова и музыку для нее написал Олег Газманов: не все знают, что изначально композиция была посвящена девушке и исполнять ее собирался сам автор, но в тот период у него возникли проблемы с голосовыми связками. Тогда он переписал текст, придумав историю про пропавшую собаку, и подарил песню сыну. На концерте "Люси" тоже прозвучала, но ближе к концу и в новой рок-аранжировке.

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Сам же Олег Газманов появился на сцене с песней "Я измеряю жизнь количеством друзей" — на заглавной строчке он обвел руками зрительный зал, намекая, что те, кто пришел сегодня, тоже его друзья. "Большое счастье видеть вас, отражаться в ваших глазах, видеть полный зал", — сказал после выступления певец и поблагодарил публику за то, что все эти годы она остается с ним.

Затем Газманов предложил зрителям спеть вместе с ним и перешел к одному из главных своих хитов — "Есаул". Над сценой поплыли картинки с изображением коней, партер и балкон дружно подхватили "Хэй-хэй-хэй" в проигрышах. И во время этой песни, и на протяжении всего концерта за музыку отвечала группа "Эскадрон", созданная Газмановым еще в 1989 году, а также оркестр и хор национальной гвардии РФ под управлением генерал-майора Виктора Елисеева.

После пары известных песен Газманов решил исполнить менее популярную — "Надежда умирает последней". Для этого он пригласил на сцену виолончелиста Борислава Струлева. "Почти год назад в Белгороде он предложил мне быть специальным гостем симфонического фестиваля, и мы сделали несколько аранжировок моих песен. И это показалось мне настолько интересным, что получился сегодняшний концерт", — рассказал Газманов, представляя музыканта. В мелодии есть соло для виолончели, слышится звук кастаньет, а сам мотив напоминает танго — в нем и сошлась пара танцовщиков, также разделивших сцену с певцом.

Взгляд в прошлое

"Эту песню я написал почти 26 лет назад, у меня был сложный период — я чуть не расстался со своей любимой. Поэтому слова получились такие трагические: не родятся наши дети, не подарят нам цветы и так далее…", — поделился Газманов, представляя следующую композицию. Многие зрители догадались, что речь идет о песне "Единственная моя" и стали аплодировать. "Знаете, я так люблю, когда по первым словам узнают мои песни. Кстати, все стихи, которые вы сегодня услышите, это мои стихи, чтобы не было вопросов", — продолжил артист. Затем он обратился к своей жене Марине Муравьевой-Газмановой, которая тоже присутствовала на концерте, и добавил, что они с ней почти 30 лет вместе, у них родились дети, но слова песни остались по-прежнему грустными. Певец решил их изменить, поэтому зрители услышали обновленную версию, где все строки о несчастной любви превратились в историю с хэппи-эндом.

Вслед за этим Газманов исполнил композицию, посвященную другой своей любимой женщине — матери. Зинаида Газманова была врачом, в годы Великой Отечественной войны работала санитаркой и медсестрой, за свой подвиг была награждена несколькими медалями. Во время исполнения песни "Мама" над сценой появились черно-белые фотографии с ней и с маленьким Олегом Газмановым. Певец так проникновенно обращался к матери через строки, что некоторые в зале не смогли сдержать слез.

Вспоминая прошлое, Газманов представил композицию, которую исполняет крайне редко. "Эту песню я написал, когда впервые увидел в Питере белые ночи. Это было очень давно, в начале перестройки. Мы сами знаем, что происходило в стране, и этот прекрасный город погружался в пучину. Было очень мрачно, поэтому и песня непростая", — поделился артист. На фоне сменяющихся кадров с панорамами Петербурга, в сопровождени оркестра, Газманов напел лирический, впечатляющий глубиной текст, который многие из зрителей услышали впервые.

Песню "Красная книга", которую много лет назад Олег Газманов написал для Родиона, певец исполнил вместе с детским ансамблем "Домисолька" и оперными артистами — солисткой Большого театра Ольгой Селиверстовой и солистом МАМТа Владимиром Дмитруком.

"Никто, кроме нас"

Олег Газманов всегда отличался патриотической позицией, поэтому на концерте целый блок песен он посвятил тем, кто защищал и продолжает защищать Россию. "Они сейчас делают все для того, чтобы мы мирно отдыхали, слушали музыку", — добавил артист. Первой из военных стала песня "Бессмертный полк". Газманов рассказал, что написал ее несколько лет назад, когда впервые присоединился к одноименной акции и пронес по городу портреты своих родителей, прошедших всю Великую Отечественную войну.

Затем прозвучали композиции "Никто, кроме нас" (посвящена ВДВ) и "Артефакты" — баллада о судьбе России. Во время всех военных песен зал стоял, в партере замелькали российские флаги. В такой же обстановке слушали и "Офицеров", причем припев зрители целиком спели сами.

Были и другие патриотические песни — новая "Далекий дом", уже известные "Мама-Родина", "Вперед, Россия"", "Сделан в СССР". Последнюю из них Газманов представил так: "Дело в том, что после песни "Сделан в СССР" я кавалер всех санкций, какие только есть. Меня не пускают ни в Литву, ни в Латвию, ни в Эстонию, ни в Испанию, перечислять можно много. Но главное, что меня пускают в Барнаул, в Псков, в Москву, для меня это важнее. Я несмотря на санкции пишу и буду писать для вас, для своей страны". После выступления зал скандировал "Россия" и "Молодец".

Еще одной звездой вечера стал певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Газманов доверил ему исполнить один из главных своих хитов — "Эскадрон". Дронов вышел на сцену в белой рубахе и шинели с нашивкой в виде российского триколора на рукаве.

"Молодой, рьяный, талантливый, может, мне уже можно на пенсию выходить?", — похвалил Газманов своего специального гостя после выступления и подарил ему казачью шашку. "Когда я написал "Есаул", мне папахи дарили и шашки, у меня их много дома, так что ты, давай, пой, я тебе после каждого хита буду дарить", — пошутил Газманов.

В финале певец поблагодарил зрителей, что они смогли пережить целый вечер без песни "Морячка". Зал, судя по многочисленным возгласам, явно хотел, чтобы хит все-таки прозвучал, но Газманов пообещал исполнить его в следующий раз — на концерте, где будет меньше лиричных песен и больше танцев. Заключительной стала композиция "Это все для вас", фоном к которой пустили нарезку из архивных видео с выступлениями Олега Газманова разных лет.