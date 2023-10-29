«Кибуц – это колхоз»: как еврейские переселенцы стали прообразом комсомольцев

29 октября исполняется 105 лет ВЛКСМ. Его предшественником был КИМ – Коммунистический интернационал молодежи. КИМ появился еще в августе 1907 года, когда под руководством Карла Либкнехта в Штутгарте прошла первая конференция молодых социалистов, и под влиянием этих социалистических идей в это же самое время в Палестину отправилось много молодых пассионариев строить новую жизнь на новом месте. О прообразе комсомольцев в Израиле – в материале политического обозревателя «МИР 24» Романа Никифорова.

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Классика советской пропаганды: сионистов разоблачать, арабов поддерживать. К концу брежневского периода в Союзе уже и забыли, что когда-то Израиль являлся главной надеждой Москвы на Ближнем Востоке, а еврейские переселенцы начала XX века стали едва ли не побратимами комсомольцев.

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Хроника 37-го года, которую сделали цветной благодаря современным технологиям. Полевые работы в еврейском поселении Дгания, название можно перевести как «Зерновое». Это первая на территории Палестины аграрная коммуна или кибуц.

«Кибуц – это и есть колхоз, в самом классическом понимании Советского Союза», – отметил эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.

Причем основали Дганию еще до революции, в 1910-м. Две женщины и 10 мужчин, в основном молодые люди, некоторым и 20 не исполнилось. И все приехали из Российской Империи. Будущий депутат Кнессета Йосеф Барац родом из Тирасполя, философ Аарон Гордон из-под Житомира, поэтесса Рахель Блувштейн – уроженка Саратова, а полный кавалер ордена Георгиевского креста прапорщик Иосиф Трумпельдор – из Пятигорска.

«Очень мало из них, кто разбирался в мотыгах и прочем сельскохозяйственном инвентаре, но мотивации у них было хоть отбавляй. Люди с социалистическими взглядами достаточно причем крайнего направления», – сказал доктор исторических наук Кирилл Феферман.

И это не только Дгании касается, именно революционная молодежь из России стала основой всего кибуцного движения. Ее комсомольский задор оказался заразительным: к 50-му году количество коммун перевалило за две сотни. И эта история не про личное обогащение. Все имущество в кибуцах общее, все заработанные деньги идут на общественные нужды.

«Детей воспитывали в общих структурах, общее питание, общая столовая. Надо сказать, пунктик характерный для очень многих кибуцов до недавнего времени», – отметил Кирилл Феферман.

В 20-е годы в одном из таких поселений жила уроженка Киева Голда Мабович. Она же будущий премьер Израиля Голда Меир.

«Тогда все наши девушки носили одинаковые платья. В сотканной арабами мешковине прорезались три дырки: одна для головы и две для рук. Получалось платье, которое оставалось только подвязать веревкой», – поделилась Голда Меир.

И условия труда тяжелые.

«Ни климат, ни география, ни ландшафт Святой земли не были особенно приспособлены для занятия сельским хозяйством, потому что климат ужасный. Очень-очень жарко, дожди выпадают в считанное количество месяцев году. В остальное время как хочешь, так и выкручивайся», – сказал Кирилл Феферман.Ну чем не герои романа Островского «Как закалялась сталь»? С поправкой на климат, конечно. В отличие от колхозов, в кибуцах только добровольцы. Но стать еврейским Павкой Корчагиным может не каждый.

«Отбиралась спортивная, здоровая молодежь, потому что строить нужно было молодое государство. Нужно было снабжать его потомством. Действительно, отбор шел именно таких вот комсомольцев в советском понимании», – отметил Саймон Ципис.

Комсомолец комсомольца видит издалека. В Москве на кибуцное движение смотрят с интересом, и в глазах евреев у Советского Союза – хорошая репутация. Для них на Дальнем Востоке сначала создают национальный район, а в 34-м году и Еврейскую автономную область.

«Это в какой-то степени предтеча израильского государства. Это реализованное в практической плоскости в Советском Союзе право гонимого еврейского населения, которое в общем-то преследовалось во многих странах Европы, право на самоопределение», – сказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Позже именно Советский Союз вносит решающий вклад в победу над Гитлером. А после Второй мировой встает вопрос о создании двух независимых государств: Палестины и Израиля. Арабские монархии против, западные демократии колеблются. А вот Москва занимает однозначную и активную позицию: товарищ Сталин дает евреям зеленый свет.

«Еврейская государственность создавалась в неразрывной связи с Советским Союзом. С точки зрения советского руководства Израиль естественным образом становился союзником Советского Союза на Ближнем Востоке», – сказал Владимир Шаповалов.

Вот первый премьер Израиля Давид Бен-Гурион. Он же Давид Грин, родился и вырос в городе Плоньске Российской империи. Уже в ранние годы проникся идеями социального государства, основанного на равноправии и труде. После эмиграции приезжал в Москву советскую, в 23-м году на Всероссийскую сельскохозяйственную кустарно-промышленную выставку, как профсоюзный лидер.

«Лет десять первых существования Израиля запросто можно было вести заседания израильского правительства на русском, потому что это были люди не только знавшие русский язык, а очень часто окончившие еще университеты», – отметил Кирилл Феферман.

На следующий день после провозглашения Израиля на него нападают сразу пять арабских государств. Арабы куда лучше вооружены, у них есть западная техника. Но евреям снова помогает Москва.

«Не прямые поставки, а через Чехословакию трофейного немецкого оружия. И эти поставки, как считают даже израильские исследования, внесли весомый вклад в победу Израиля», – сказал кандидат наук, доцент кафедры дипломатии МГИМО Владимир Морозов.

Вот израильские солдаты с немецкими карабинами К-98, ручными пулеметами МГ-34. Были даже четыре истребителя Messerschmitt со звездами Давида на бортах. Но помогал СССР не только оружием, но и бойцами. Люди опытные, вчерашние фронтовики, но при этом в большинстве своем молодые. Так что на Ближний Восток снова поехали комсомольцы, теперь уже без кавычек.

«Основная масса приехали добровольно. Другие отправлялись Советским Союзом с поддержки Сталина, или, может быть, по просьбе Сталина. Отбирались красноармейцы еврейской национальности, и многие из них остались проживать в Израиле после этой войны», – рассказал Саймон Ципис.

В итоге Израиль побеждает. Однако в новом мировом противостоянии – Холодной войне – Тель-Авив сторону выбирать не спешит. СССР – спасибо, но что дальше?

«Вы можете себе представить, какие задачи у нас внутри стояли перед страной? У нас были новые страны соцлагеря, где нужно было осуществлять социалистическое строительство, вкладывать туда нацсредства, деньги и так далее. Большого объема помощи мы не готовы были предоставить Израилю», – сказал Владимир Морозов.

Дружба не продается, но покупается. Большие еврейские общины и в Советском Союзе, и в США. Американская богаче.

«Вот тогда и было принято решение руководством Израиля все-таки запросить и получить эту финансовую помощь. А получение финансовой помощи, как мы все знаем, приводит к определенной и политической зависимости», – пояснил Владимир Морозов.