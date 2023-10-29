Дух Русской Палестины: судьба православных святынь на земле обетованной

Палестина – территория всех авраамических религий. В том же Иерусалиме находятся храмы всех конфессий. Стена Плача и Храмовая Гора – величайшие святыни иудаизма. Считается, что здесь началось сотворение мира. И здесь же располагаются мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, место с которого по преданию вознесся пророк Мухаммед. В священном городе расположены и главные христианские святыни – Голгофа и Храм Гроба Господня. Его построили на том самом месте, где был распят и погребен Иисус Христос. Кстати, ключи от входов в храм хранятся у двух мусульманских семей аль-Хусейни и Нусейбе. Они оберегают христианскую святыню с 638 года. Во второй половине XIX века появилось выражение Русская Палестина, и это не метафора. Специальный корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов – о православных святынях Палестины.

Христиане называли Иерусалим святым градом или основой мироздания, а центральную точку в Храме Гроба Господня – пуп Земли. Дойти до Иерусалим-града для многих православных – дело всей жизни.

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«Наши предыдущие поколения людей, причем были и княгини, и люди самого низкого статуса, прокладывали паломническую дорогу в Палестину. Менялись правители этих территорий, но они шли, бывало, по году, некоторые больше, некоторые не доходили, умирали, а некоторые умирали на обратном пути», – рассказал историк-востоковед, генеральный директор Аналитического центра «Катехон», вице-президент фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России, действительный член ИППО Михаил Якушев.

В XIX веке Святая земля – все еще часть слабеющей Османской империи, эти земли жаждут получить и православные, и католики, и мусульмане, и иудеи.

«Это были земли палестинские, населенные арабами, под владычеством Османской империи. Оказалось, что еще есть претенденты с исторических времен. Земля обетованная отсюда, она была обетована Богом, Богом избранный народ, Богом данная земля», – сказал доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Вавилов.За святые места борются сразу две державы: Франция видит там оплот Римско-католической церкви. Для Российской империи там свои святыни. Спор идет не только между конфессиями, а между двумя императорами – католиком Наполеоном III и православным Николаем I. Османский султан Абдул-Меджид под нажимом англичан выбирает отдать святыни на откуп Франции, нарушая договор с Россией. Русский император ставит войска под ружье и отправляет с чрезвычайной миссией в Константинополь князя Меньшикова решить все мирным путем. Переговорщики уезжают ни с чем. Очередную Русско-турецкую войну, которую первой объявила Османская империя, на Востоке так и назвали «войной за святые места Палестины».

«А вот уже после окончания Крымской войны решили создать свое гнездо для православия, чтобы можно было людям отдыхать, молиться в своих церквях на русском языке, потому что на греческом языке богослужение далеко не все понимали», – отметил Михаил Якушев.

Создали организацию – Императорское Православное Палестинское Общество. Министерство иностранных дел собирает деньги на покупку земли у городских стен старого Иерусалима на строительство там русского подворья. Местные арабы назвали эти земли «Аль-Маскубийя» или иначе «Московия». В 1865 году по поручению Синода в Иерусалим из Константинополя прибыл настоятель церкви при цареградской дипломатической миссии, архимандрит Антонин Капустин. Этот год можно считать датой основания Русской Палестины.

«Это тот человек, благодаря которому мы имеем сейчас на Святой земле храмы, монастыри и прочие постройки», –сказал 1-й руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям в 2009-2015 гг., епископ Егорьевский Марк.

Вся приобретенная им недвижимость к концу XIX столетия оценивалась в сумму около миллиона рублей серебром. В переводе на современный курс это примерно 1 млрд 300 млн рублей. Католическое и протестантское духовенство видело в нем опасного конкурента, которому местное арабское население охотно уступало за меньшие суммы большие земли.

«Они были настолько большие, что Иерусалимский патриархат начал уже беспокоиться и стали выходить на наше правительство и поругивать нашего нового начальника русской духовной миссии Антонина Капустина, что слишком он много покупал участков, в том числе участок в Хевроне, где сейчас находится Троицкий собор с Мамврийским дубом, где по преданию Аврааму явилась Святая Троица», – рассказал Михаил Якушев.

Это были дорогие покупки для русской казны и бесценные для русского православия. Мамврийский дуб как символ древа жизни и вечности изобразил еще Андрей Рублев на знаменитой иконе «Троица». За 20 лет Россия через посредников оформила 12 участков земли, составивших одно большое владение Русской Духовной Миссии.

«В отличие от англичан, турок или французов, которые устанавливали свою оккупационную власть на нашей земле, русское присутствие в Палестине было совершенно иным. Россия открывала школы, больницы, места поклонения. Например, здесь, в Бейт-Джале, построена церковь рядом с храмом Святого Николая Угодника. Все это строилось на пожертвование русских паломников и подавалось как помощь палестинцам», – отметил председатель Вифлеемского отделения Императорского Православного Палестинского Общества Дауд Матар.

За полвека с небольшим Русская Духовная миссия в Иерусалиме и Императорское Российское Православное Палестинское Общество закупили около 70 участков земли в Иерусалиме и окрестностях общей площадью примерно 150 гектаров, это в полтора раза больше территории всего Старого города. В общей сложности они стали владельцами земель в шесть раз превышающих по размеру территорию современного Кремля. Кроме того, палестинское общество содержало более 100 платных учебных заведений.

«Чем характерны были русские школы, в отличие от школ французских, немецких, английских? Они не стремились вовлечь человека в другую, свою цивилизацию. Там изучался русский язык, там изучался Закон Божий, но русские люди стремились пробудить у местных палестинцев самосознание. Стремились их утвердить на путь их самоидентификации, как выразился бы современный человек», – сказал 1-й руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям в 2009-2015 гг., епископ Егорьевский Марк.

Русский язык был первым иностранным языком в Палестине, а русские деньги ходили наравне с османскими. А потом была Первая мировая, Османская империя перестала существовать, в 1917-м канула в лету Российская империя. Собственность СССР в Палестине до последнего признавалась всем миром. И Русское Палестинское общество коммунисты тоже ликвидировать не стали. Лишь из названия убрали слова «Императорское» и «Православное». Русскую Палестину уничтожил генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев 1964-м году.

«Русская Палестина – это огромные потери. Не только земель, не только подворья, но и школ! Разрушили тогда и русское присутствие при Хрущеве. За неделю до отставки подмахнул «апельсиновую сделку», – сказал председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин.

Официальное название «апельсиновой сделки» – соглашение о продаже правительством СССР своего имущества правительству Израиля. Почти всю недвижимость Хрущев отдал Израилю за 4,5 миллиона долларов, в 64-м эта сумма эквивалентна нынешним 47 миллионам долларов с учетом инфляции. Причем брал даже не деньгами. Бартером. В контракте две трети оплаты – свежие апельсины, остальное – текстиль. Были проданы дом Российского генконсульства, Русская больница, Мариинское, Елизаветинское, Николаевское и Вениаминовское подворья в Иерусалиме, подворье в Назарете, несколько участков в Хайфе, Афуле, Эйн-Кареме и Кафр-Канне.

«Это был самый большой антихрист в истории российского государства, я так его называю. Неверующий Фома, человек не очень образованный был, интуитивно был не глупый. Он так и образование разрушал, ведь он не землю как бы отдавал, он храмы отдавал! Он отдавал все, что связано с православием, с религией. Вот она «сделочка» называется. А там бы, конечно, у нас были бы совершенно другие позиции. Да чего там говорить! Весь центр Иерусалима, кроме Старого города, был бы русский», – подчеркнул Сергей Степашин.