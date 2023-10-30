"Мы заинтересованы соперничать в производстве котлет, а не ракет!"

К началу 1970-х гг. Советский Союз достиг ядерного паритета с США. Осознание необходимости мирного сосуществования и временное совпадение целей двух держав привели к разрядке напряженности между Западом и Востоком. На XXIV съезде КПСС в марте 1971 г. Л.И. Брежнев отметил, что СССР заинтересован в улучшении отношений с США и готов к переговорам по вопросу сокращения стратегического вооружения1. Вашингтон, стремившийся сохранить роль гаранта Ялтинско-Потсдамской системы и нацеленный на завершение неудачной войны во Вьетнаме, также был заинтересован в переговорах с Москвой. В начале 1970-х гг. такие намерения были закреплены двусторонними соглашениями.

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В мае 1972 г. во время визита президента США Ричарда Никсона в Москву были подписаны Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)2 и Временное соглашение по ограничению некоторых стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Важным шагом в сотрудничестве двух стран стала стыковка космических кораблей "Союз" и "Аполлон" в июле 1975 г.

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В рамках политики разрядки активизировались советско-американские молодежные контакты, проводившиеся по линии ВЛКСМ и организованные Комитетом молодежных организаций (КМО) СССР. В РГАСПИ хранится большой массив документов КМО СССР, в котором среди прочего отложились различные материалы о советско-американских молодежных контактах в 1970-е гг.: отчеты о визите советских молодежных делегаций в США и американских - в СССР, переписка со студенческими и молодежными организациями США, справки о молодежных движениях США, памятки комсомольцам для бесед с представителями американской молодежи, переводы статей американской прессы и др.

В настоящую публикацию мы включили ряд документов 1973-1975 гг., когда советско-американские контакты были наиболее интенсивными. Так, в отчете КМО о пребывании в СССР делегации Американского совета молодых политических деятелей в ноябре 1973 гг. (док. N 1) отмечается, что американские делегаты в целом поддерживают политику разрядки и заинтересованы в активизации контактов с советской молодежью, при этом они высказывают отличную от СССР позицию по проблемам демократии и прав человека, акцентируют внимание на "еврейском вопросе" и диссидентах.

Аналогичные вопросы затрагивались в ходе визита в США делегации редакторов молодежных изданий СССР в январе 1975 г. Переводы статей американских газет о посещении советскими журналистами г. Денвера (док. N 2) и г. Чикаго (док. N 3) ярко описывают встречи журналистов двух стран, сопровождавшиеся активными дискуссиями и взаимной критикой. Представители американской прессы обвиняли советских коллег в замалчивании острых проблем, цензуре и самоцензуре. В свою очередь, советские журналисты ставили в упрек американской стороне слабую информированность о советской повседневности и культурной жизни, фокусирование внимания на отдельных критических темах и замалчивание достижений СССР.

В заключение публикуется коммюнике Студенческого Совета СССР и Национальной студенческой ассоциации США, подготовленное в июле 1975 г. по итогам визита американской делегации (док. N 4). Примечательно, что наряду со стандартными фразами о необходимости дальнейшего сотрудничества в коммюнике содержатся фрагменты, отражающие общность позиций сторон по ключевым темам международной политики. Стороны поддержали "окончательную победу героического вьетнамского народа", подчеркнули "роль антивоенного студенческого движения в США", подтвердили "свою поддержку народа Чили в его борьбе против фашистской военной хунты" и отметили, что "выкованный в годы войны с фашизмом дух "встречи на Эльбе" должен получить повсеместное распространение в студенческой среде" СССР и США.

Публикуемые материалы хранятся в РГАСПИ в описи документов КМО СССР (1971-1975 гг.) (Ф. М-3. Оп. 8). Документы описи рассекречены в 2020 г. В силу большого объема документы воспроизводятся с извлечениями.

N 1. Из отчета о пребывании в СССР делегации Американского совета молодых политических деятелей (АСМПД)

29 ноября 1973 г.

г. Москва

Секретно

С 3 по 20 ноября в СССР по приглашению Комитета молодежных организаций СССР находилась делегация Американского совета молодых политических деятелей в количестве 13 человек во главе с исполнительным директором АСМПД С. Оливером и бывшим президентом АСМПД Г. Флеммингом.

В ходе поездки делегация посетила Москву, Киев, Ленинград, Таллин, Ереван.

[...] В ходе встреч и бесед члены американской делегации проявляли большой интерес к руководящей роли КПСС в советском обществе, к деятельности ВЛКСМ, к условиям жизни, учебы и работы молодежи, к системе советского судопроизводства, к работе профсоюзов, а также к вопросам выдвижения и роста комсомольских, партийных и хозяйственных кадров.

Безусловно отражая позицию правящих классов США во всем, что касается социальных и идеологических вопросов, члены делегации тем не менее проявляли глубокую заинтересованность в позитивном развитии отношений между СССР и США в области торговли, культуры, науки. Они неоднократно подчеркивали важность установления дружеских отношений между двумя странами для дела мира во всем мире.

Вместе с тем в дискуссиях о проблемах демократии, свободы и т.д. неизменно проявлялось буржуазное понимание и толкование этих категорий. Ссылки на Солженицына и Сахарова лишний раз подтверждают, сколь активно используются западной пропагандой антисоветские заявления этих людей и сколь дурную службу достижению взаимопонимания они служат. Довольно часто члены делегации, и особенно Ален Барон, исполнительный директор группы планирования демократической партии США, в разговорах о правах человека ссылались на т.н. "еврейский вопрос". Однако тот же Барон неоднократно заявлял, что он категорически против позиции, занимаемой сенатором Джексоном3.

Члены американской делегации делали попытки отмежеваться от тех прогрессивных сил Америки, представители которых участвовали в X Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине4 и Конгрессе миролюбивых сил5, заявляя при этом, что участники Конгресса и Фестиваля не представляют сил, пользующихся влиянием в США.

Внутри американской делегации между республиканцами и демократами неоднократно возникали споры по поводу различных внутриполитических проблем США. Следует отметить, что большинство демократов критически высказывались в адрес президента Никсона, а республиканцы, в свою очередь, не пытались встать на защиту президента. Члены делегации неоднократно заявляли, что "в Советском Союзе Р. Никсон популярен больше, чем в США". Члены делегации неоднократно пытались выяснить отношение советских людей к Уотергейтскому делу6.

[...]

Выводы и предложения:

1. В условиях позитивного развития межгосударственных отношений между СССР и США появились новые возможности для укрепления и расширения связей с Американским советом молодых политических деятелей. Пребывание АСМПД в СССР, дискуссии, встречи и беседы подтверждают, что сотрудничество с данной организацией может быть конструктивным, полезным и интересным. При этом надо иметь в виду, что некоторые политические деятели уже занимают достаточно высокие посты в республиканской и демократической партиях и в ближайшем будущем могут занять ключевые посты в государственном и партийном аппарате США.

2. В ходе поездки члены делегации имели возможность ознакомиться с советской действительностью, получить ответ на многие интересующие их вопросы, что в значительной мере способствует формированию позитивного отношения этих людей к советскому народу, к советской молодежи.

[...]

5. В осуществлении дальнейших контактов с АСМПД стремиться к расширению контингента участников с американской стороны, добиваясь, чтобы в осуществление обмена между КМО СССР и АСМПД втягивались новые молодые политические деятели США.

РГАСПИ. Ф. М-3. Оп. 8. Д. 588. Л. 54-59. Машинописный текст.

N 2. Перевод статьи из газеты "Роки Маунтин Ньюс"7 о визите в г. Денвер делегации советских журналистов (с извлечениями)

14 января 1975 г.

"Русские критикуют освещение Советского Союза"

Лоуэлл Лэнгфорд

Абсолютное неведение

Кинорежиссер, писатель, певец - эти люди хорошо известны в Советском Союзе. Однако очень немногие американцы, если не считаные единицы, когда-либо слышали о них.

Таков основной упрек, высказанный в понедельник русскими журналистами, посетившими Денвер во время их турне по американским городам, и этот упрек был адресован не американским людям, а прессе.

С другой стороны, сказал он, большинство американцев находятся в "абсолютном неведении" относительно культуры и повседневной жизни русских.

"Все они говорят: "Мы знаем Солженицына", и это всё", - сказал он. (Александр Солженицын удостоен Нобелевской премии по литературе за "Архипелаг ГУЛАГ", критику о русских тюрьмах и лагерях.)

"Они практически ничего не знают о более талантливых писателях, чем Солженицын".

- Он был писателем, - вступил в разговор Анатолий А. Воронов, редактор газеты "Москоу Ньюс" на английском языке, еще один из одиннадцати советских журналистов, совершающих свою двухнедельную поездку.

Бурмистенко заявил, что американцы, побывавшие в Москве, говорили ему: "То, что мы видим в действительности, разительно отличается от того, что мы читали о Советском Союзе в американской прессе".

Американская пресса в основном акцентирует внимание на "диссидентах" и редко рассказывает о таких прогрессивных проектах, как строительство трехтысячикилометровой железной дороги8, отметили Бурмистенко и Воронов.

Знание Соединенных Штатов

"Рядовой советский гражданин знает обо всех областях жизни Соединенных Штатов - политике, экономике, культурной жизни, науке - и гораздо лучше информирован о США, чем рядовой американец о Советском Союзе", - сказал Воронов.

Бурмистенко оценил освещение России американской прессой как "выборку фактов" и как "необъективное и небеспристрастное". Оно должно быть "менее предвзятым и более доброжелательным", - добавил он.

Он сказал, что оно улучшилось после поездки бывшего президента Никсона в Россию в 1973 году. До нее преобладал показ России как страны отсталой и неспособной к развитию.

Однако для укрепления разрядки необходимы еще лучшие отношения между прессой обеих стран. "Роль прессы весьма важна для формирования общественного мнения. Я надеюсь, что в будущем американская пресса будет отводить больше места не таким темам, как болезнь Брежнева или еврейская эмиграция, а другим явлениям, - таким, как повседневная жизнь советских людей, различная позитивная информация..."

[...] "Если бы кто-нибудь сказал: "Давайте нападем на Соединенные Штаты", это было бы нарушением Уголовного кодекса, - сказал Бурмистенко. - Мы не можем восхвалять в нашей прессе преступников".

Редакторы руководствуются собственным суждением.

В то время как за последние два года в Соединенных Штатах не демонстрировалось ни одного советского фильма, в Советском Союзе было показано более тридцати американских фильмов. Разумеется, совершенно исключаются такие, как "Глубокая глотка" или "Последнее танго в Париже"9.

"Мы не можем показывать "Глубокую глотку" или "Последнее танго в Париже" в Советском Союзе не по причине цензуры, а по тому, что в моральном отношении мы более требовательны, чем многие западные государства", - заявил Бурмистенко.

Показ подобных картин вызвал бы тысячи протестующих писем от оскорбленных и рассерженных советских граждан.

Насилие и порнография запрещены с целью лучшего и полного удовлетворения вкусов людей, отметил Бурмистенко.

"Мы вообще верим в теорию предоставления людям всего, чего бы они пожелали, - сказал он. - Мы верим в определенный тип чуткого, разумного умелого и опытного дирижирования общественными вкусами и интересами во имя здорового духа нации".

В то время как все большее число американцев предпочитает телевидение газетам, русские "страшно любят" чтение, и каждая семья подписывается на одну или даже три газеты, сказал Воронов.

[...] Хотя американская печать некоторым образом гордится своей ролью в раскрытии дела Уотергейт, Воронов и Бурмистенко сказали, что подобного события не могло произойти в России, потому что это однопартийное государство.

Рядовой русский в определенной степени информирован о деле Уотергейт в пределах аналитического советского подхода, когда пишется немного или почти ничего о событии до тех пор, пока оно полностью не завершилось.

Никсона до сих пор помнят как "человека, который вместе с Брежневым начал политику разрядки, двинувшись от конфронтации к переговорам", - сказал он. Смена президента - внутреннее дело страны, и русские надеются, что президент Форд продолжит эту разрядку.

Проведя в Денвере три дня, группа, которая путешествует под эгидой Американского совета молодых политических деятелей, направится в Чикаго, Новый Орлеан, Нью-Йорк и возвратится в Вашингтон, чтобы вылететь в Москву 24 января.

РГАСПИ. Ф. М-3. Оп. 8. Д. 1259. Л. 19-22. Машинописный текст.

N 3. Перевод статьи из газеты "Чикаго Марун"10 о визите в г. Чикаго делегации советских журналистов (с извлечениями)

21 января 1975 г.

"Советские журналисты посетили наш город"

Джен Родс

В комнату ворвался человек, выглядевший стереотипом работника Госдепартамента и подозрительно смахивавший на Ричарда Аттенборо11 в"Великом бегстве". "А, привет! Вас-то нам и не хватало сегодня", - заявил он, сопровождая свои слова дежурным добродушным смехом, двоим из тех, что находились в комнате, как будто это были его старые друзья. Они пробормотали что-то подходящее к случаю, и он бросился обратно в коридор.

[...] Тринадцать советских журналистов, работников посольства и переводчиков направились к оранжевым креслам за столом президиума и к оранжевым креслам в зале. Половина их была вооружена замысловатыми фотоаппаратами. Четыре чикагских журналиста присоединились к нам, сидевшим в зале. Несколько посетителей проскользнуло к дальней стене зала.

Общаться было трудно.

Советские представители были вынуждены произносить бессмысленные клише от имени советского народа, а чикагцы - от имени всей Америки. Они играли свои роли, а мы - свои.

Вопросы должны были строиться из коротких фраз, которые немедленно переводились. В результате вся обстановка была искусственной и натянутой.

США: Насколько свободны вы в том, что пишете о происходящем?

СССР: Мы можем писать, о чем захотим. Наша задача - служить интересам нашего народа и нашей страны.

США: Как насчет разрядки?

СССР: Мы по-прежнему за разрядку.

США: Правда ли, что ваше правительство иногда использует ваших иностранных корреспондентов как шпионов?

СССР: Нет, они пишут репортажи, и это все.

США: Если бы вы узнали, что видный правительственный деятель, г-н Брежнев, например, неизлечимо болен, напечатали бы вы сообщение об этом?

СССР: У него грипп, а его мать умерла 8 января. Что если бы я пустил слух, что в этой комнате находится марсианин?

США: Имеете ли вы полную свободу писать, что хотите?

(На этот вопрос ответил младший научный сотрудник факультета журналистики МГУ [А.Н. Бурмистенко]. "А вы имеете полную свободу?" - спросил он. "Журналист всегда представляет свою газету и издателя. В нашей стране большое количество материалов пишется самими читателями. Они не ограничены при этом размерами колонки для писем читателей, как здесь". (Стоун, толстый американский журналист, большой ругатель, бросился давать отпор).

В этот момент один молодой американский журналист вмешался, пытаясь внести ясность в дискуссию.

"Что мы сейчас обнаружили, - сказал он, - это то, что вы представляете марксистско-ленинскую печать, а г-н Стоун представляет буржуазную печать".

Слегка ошарашенная переводчица передала делегатам то, что он сказал. Их лица не дрогнули, они не нашли в сказанном ничего забавного.

СССР: Что американцы думают о советско-американских торговых отношениях?

США: Мы думаем, что это здорово!

СССР: Что американцы думают о разрядке?

Один чикагский журналист средних лет, также напоминавший Ричарда Аттенборо, ответил им с хорошо отработанной искренностью: "Я думаю, что сам факт, что мы здесь, это наш ответ. Вы согласны?" - добродушно спросил он коллег. Я ожидала, что он добавит: "В конце концов, все мы братья на этой земле".

Неожиданно в комнату вошли должностные лица города Чикаго. После их появления все быстро покатилось под гору. Заместитель мэра Кеннет Сэйн приветствовал советских гостей и выразил сожаление, что мэр лично не смог присутствовать. Он представил Джозефа Фитцжеральда, уполномоченного по строительству.

Фитцжеральд, настойчиво называвший Советский Союз "Россией"12, приветствовал делегатов и сообщил им, что они должны воспользоваться возможностью посмотреть Чикаго, пока они здесь.

[...] Руководитель [советской] делегации [В.С. Губарев]13 встал, чтобы ответить. Он был в щегольском современном костюме, цветной рубашке и ботинках с союзками. Примерно половина делегатов-мужчин была одета как он. Их можно было спутать с американцами.

Руководитель был вполне красноречив и остроумен. Он увязал воедино и поездки делегации по Чикаго, и их визит в "Котлетный университет" фирмы Макдональда, и подводную лодку времен Второй мировой войны, которую он видел в музее науки и техники. Его остроумие должно было доставить приятные чувства именно нашему городу. "Мы заинтересованы в том, чтобы соперничать в производстве котлет, а не ракет!" (Смех в зале). "Наша задача - сделать так, чтобы подводные лодки можно было видеть только в музеях".

Делегаты попытались задавать вопросы представителям городских властей. Было очевидно, что советские журналисты очень мало знают о том, как управляется американский город, откуда поступают деньги, куда идут. Сколько небоскребов будет в Чикаго через пять лет? Какой они будут высоты? Достаточно ли у нас средств на социальные программы?

Скоро все кончилось.

[...] На улице я застала советскую делегацию садящейся в автобус. Преисполнившись самоуверенности, я подбежала к руководителю делегации и произнесла несколько вступительных предложений по-русски, которые я мысленно повторяла последние два часа. Я спросила его, говорит ли он по-английски. Он не говорил и поманил к себе переводчика Сашу, походившего на усталого эльфа-проказника. Пока мы болтали, кто-то нас заснял. До меня неожиданно дошло, что я предстану в чьей-то коллекции фотографий как типичный представитель. Подпись под фото: "Саша в Чикаго с буржуазно-капиталистической американской студенткой. Она платит за образование 5000 долларов в год".

РГАСПИ. Ф. М-3. Оп. 8. Д. 1259. Л. 31-35. Машинописный текст.

N 4. Из коммюнике Студенческого Совета СССР и Национальной студенческой ассоциации США

Июль 1975 г.14

По приглашению Студенческого Совета СССР в Советском Союзе с 1 по 6 июля 1975 года15 находилась делегация Национальной студенческой ассоциации США во главе с Президентом Кати Келли.

Во время пребывания в Советском Союзе делегация посетила Москву и Баку, ознакомилась с работой студенческой организации Азербайджанского университета, а также института Азнефтехимии.

[...] Студенческий Совет СССР и НСА США отметили позитивное развитие международной обстановки в сторону ослабления напряженности, преодоления предрассудков "холодной войны" и создания атмосферы взаимного доверия, открывающей новые перспективы для дальнейшего развития сотрудничества между студенческими организациями. Была дана высокая оценка усилиям всех прогрессивных и миролюбивых сил в их борьбе за разрядку, сотрудничество и всеобщий мир. Стороны подчеркнули необходимость активного участия в этой борьбе студентов и студенческих организаций.

Обе стороны отмечают большие возможности мирного сотрудничества между СССР и США и считают, что совместный проект Союз-Аполлон является отличным примером такого сотрудничества.

Делегация НСА США и Студенческий Совет СССР выразили удовлетворение процессом разрядки на Европейском континенте, что подтверждает ход Европейского совещания по безопасности и сотрудничеству и реальная возможность его скорейшего завершения на высшем уровне. В ходе бесед было подчеркнуто, что Европейский континент, на котором начинались обе мировые войны, унесшие десятки миллионов жизней, может стать континентом прочного мира, плодотворного сотрудничества, важным фактором безопасности во всем мире.

Стороны приветствовали окончательную победу героического вьетнамского народа, которая явилась результатом мужественной борьбы народа, молодежи и студентов Вьетнама, братской помощи социалистических стран, всех миролюбивых сил, в том числе молодежного и студенческого движения. В связи с этим была подчеркнута роль антивоенного студенческого движения в США.

Во время переговоров отмечалось, что празднование 30-летия Победы над фашизмом способствует укреплению антифашистского единства всех демократических и прогрессивных сил в их общей борьбе за мир, безопасность, социальный прогресс, национальное развитие и демократию. Стороны отметили, что выкованный в годы войны с фашизмом дух "встречи на Эльбе" должен получить повсеместное распространение в студенческой среде наших двух стран. Стороны выразили готовность способствовать пропаганде традиций советско-американского сотрудничества.

Подтвердив необходимость укрепления антифашистcкой солидарности, делегация НСА США и Студенческий Совет СССР решительно подтвердили свою поддержку народа Чили в его борьбе против фашистской военной хунты. Стороны заявили о своей решимости добиваться полной изоляции режима Пиночета, включая экономические, политические и дипломатические области. Делегация НСА США и Студенческий Совет СССР высказали готовность усилить поддержку борьбы чилийского народа за восстановление демократии и человеческих прав, за освобождение Луиса Корвалана и всех политических заключенных.

Сторонники также заявили о своей солидарности с борьбой народов, молодежи и студентов Латинской Америки за национальную независимость, демократию и социальный прогресс.

[...] Делегация НСА США подтвердила приглашение Студенческому Совету СССР направить делегацию на 28-й съезд НС США в августе с.г. и выразила уверенность, что этот визит укрепит братские отношения между НСА США и Студенческим Советом СССР.

Коммюнике составлено на английском и русском языках, причем оба текста аутентичны. Коммюнике вступает в силу только после ратификации конгрессом НСА США и Президиумом Студенческого Совета СССР.

Президент Национальной Студенческой ассоциации США

Председатель Студенческого Совета СССР

РГАСПИ. Ф. М-3. Оп. 8. Д. 1200. Л. 19-22. Машинописный текст.