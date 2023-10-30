День в истории, 30 октября: знаменательные события

30 октября произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 30 октября.

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Джон Лауд получил патент на шариковую ручку, 1888

Джон Лауд пытался создать пишущий инструмент, которым можно было бы писать "на шероховатых поверхностях, таких как дерево, плотная оберточная бумага и другие предметы", чего не могли перьевые ручки. Ручка Лауда имела небольшой вращающийся стальной шарик, фиксируемый в специальном разъеме. Хотя, по замыслу Лауда, она могла использоваться для маркировки грубых поверхностей, например, кожи, для письма она оказалась слишком грубой. Не имея коммерческой целесообразности, его потенциал остался неиспользованным, и патент в конце концов был утерян.

Император Николай II подписал «Манифест 17 октября», 1905

Манифест был издан царем Николаем II под влиянием Сергея Юльевича Витте как ответ на русскую революцию 1905 года. Николай упорно сопротивлялся этим идеям, но сдался после того, как его первый кандидат на пост главы военной диктатуры, великий князь Николай Николаевич, пригрозил выстрелить себе в голову, если царь не примет предложение Витте. Николай нехотя согласился и издал так называемый Октябрьский манифест, в котором обещал основные гражданские права и создание выборного парламента — Думы, без одобрения которой в России в будущем не должны были приниматься никакие законы.

Орсон Уэллс прочитал радиоадаптацию "Войны миров" и навел массовую панику в США, 1938

Утром на Хэллоуин 1938 года Орсон Уэллс проснулся и обнаружил, что стал самым обсуждаемым человеком в Америке. Накануне вечером Уэллс и его "Театр Меркурий в прямом эфире" выступили с радиоадаптацией романа Герберта Уэллса "Война миров", превратив роман 40-летней давности в фальшивые сводки новостей, описывающие вторжение марсиан в Нью-Джерси. Некоторые слушатели приняли эти сводки за настоящие, а их тревожные звонки в полицию, редакции газет и на радиостанции убедили многих журналистов в том, что передача вызвала общенациональную истерию. К утру следующего дня лицо и имя 23-летнего Уэллса появились на первых страницах газет разных стран вместе с заголовками о массовой панике, которую якобы вызвала его передача на радио CBS.

СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории, 1961

58-мегатонная водородная "Царь-бомба" была взорвана на полигоне на острове Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Это был самый крупный ядерный боеприпас в истории, который произвел самый мощный взрыв, когда-либо зафиксированный человеком.

Бомба была создана в 1961 году группой советских физиков, в которую входил Андрей Сахаров. Мощность бомбы составляла 100 мегатонн, но выпадение радиоактивных осадков при таком взрыве считалось слишком опасным для испытаний. Поэтому она была модифицирована для выработки 50 мегатонн, что, по оценкам специалистов, примерно в 3800 раз превышало мощность американской бомбы, сброшенной на Хиросиму во время Второй мировой войны. Кроме того, в советском устройстве был изменен процесс термоядерного синтеза, что резко снизило уровень радиоактивных осадков.

Боксерский поединок "Грохот в джунглях", 1974

Боксер Мухаммед Али был объявлен чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Джорджем Форманом. Бой прозвали "Грохотом в джунглях" — поединок проходил в Киншасе (Заир, ныне Демократическая республика Конго) в условиях повышенной температуры и влажности.

Али ранее был чемпионом в супертяжелом весе, но в 1967 г. он лишился этого титула, отказавшись вступить в ряды вооруженных сил по соображениям совести. Али был осужден за уклонение от призыва в Вооруженные силы США и приговорен к пяти годам тюремного заключения, но приговор был отменен Верховным судом.

Однако его боксерская лицензия и звание чемпиона мира были приостановлены. Али вернулся в бокс в октябре 1970 года — и в 1971 году проиграл Джо Фрейзеру в "бою века".