Мужчина жил в стогу сена, чтобы не платить алименты

В Польше мужчину, который не платил алименты, нашли живущим в стогу сена в деревне Банковице. Об этом сообщает местное отделение полиции.

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По данным ведомства, полицейские муниципалитета Опатув получили информацию, что разыскиваемый в связи с невыплатой алиментов 43-летний мужчина находится по месту жительства. Однако по прибытии на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили должника в доме.

Тогда они приступили к осмотру прилегающей территории. В сарае они решили проверить стог сена и, отбросив один слой сухой травы, обнаружили в нем мужчину под одеялом.