Счастливая зажигалка Че Гевары уйдет с молотка
В Ирландии пройдет аукцион, на котором можно будет приобрести счастливую зажигалку Эрнесто Че Гевары. Ориентировочная стоимость лота составляет 1,5 до двух тысяч фунтов стерлингов, говорится в сообщении на сайте аукционного дома.
В 1965 году кубинский революционер, который имел дальние родственные связи в Ирландии, случайно оказался в городе Шаннон, так как туда был перенаправлен рейс Прага – Гавана из-за неполадок с двигателем. В зоне беспошлинной торговли он приобрел зажигалку, которую назвал счастливой. Позже после неудачной повстанческой кампании Че подарил ее любовнице Фиделя Кастро Нати Ревуэльта со словами, что зажигалка не такая уж и счастливая.
Кроме того, на торгах, который пройдут 14 ноября, выставят Библию короля Якова, принадлежавшую революционеру Майклу Коллинзу, первое издание знаменитого романа «Улисс» Джеймса Джойса, бас-гитару Фила Лайнотта и куртки автогонщиков Михаэля Шумахера и Эдди Ирвайна.
Ранее неизвестная редакция рукописи песни советского поэта и барда Владимира Высоцкого была продана на онлайн-аукционе за 260 тысяч рублей.