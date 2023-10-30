Счастливая зажигалка Че Гевары уйдет с молотка

В Ирландии пройдет аукцион, на котором можно будет приобрести счастливую зажигалку Эрнесто Че Гевары. Ориентировочная стоимость лота составляет 1,5 до двух тысяч фунтов стерлингов, говорится в сообщении на сайте аукционного дома.

В 1965 году кубинский революционер, который имел дальние родственные связи в Ирландии, случайно оказался в городе Шаннон, так как туда был перенаправлен рейс Прага – Гавана из-за неполадок с двигателем. В зоне беспошлинной торговли он приобрел зажигалку, которую назвал счастливой. Позже после неудачной повстанческой кампании Че подарил ее любовнице Фиделя Кастро Нати Ревуэльта со словами, что зажигалка не такая уж и счастливая.