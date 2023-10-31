Редкие издания Пушкина выставили на аукцион

На аукцион выставили около 10 редких изданий Александра Пушкина. Общая сумма лотов превышает 10 млн руб., торги пройдут 2 ноября. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Литфонд.
Уточняется, что среди лотов – первое и единственное прижизненное издание поэмы «Полтава», первое издание повести «Кавказский пленник», поэма «Руслан и Людмила» с портретом Пушкина и трагедия «Борис Годунов».
Интерес музейного уровня представляет экземпляр «Цыганы. (Писано в 1824 году)» в обложке владельца.