Девушка обнаружила на своем диване незнакомца и вышла за него замуж

В США девушка нашла на своем диване незнакомого мужчину и вышла за него замуж спустя четыре года. Об этом пишет Mirror.

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В 2016 году 22-летняя Кэтрин вернулась домой после ночной вечеринки. Перед этим она попросила свою сестру оставить входную дверь открытой, но пока она оставалась незапертой, в дом проник неизвестный и заснул на диване. Утром девушка обнаружила мужчину в гостиной и сначала решила, что это друг ее сестры, но затем поняла, что не знает этого человека, и вызвала полицию. Так Майкл Джонстон, до сих пор не имевший проблем с законом, впервые оказался в полицейском участке.

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Стражи порядка попросили сестер проверить дом, чтобы узнать, какой ущерб нанес своим визитом гость, а девушки хоть и не нашли видимых повреждений, выдвинули против мужчины обвинения.

"Я был очень напуган случившимся. Проснувшись, я услышал над собой звуки рации и быстро понял, что ситуация не из лучших. Когда тебя будит полиция и ты не знаешь, где находишься, - это не очень хороший знак. Я пошел на встречу со своими коллегами, обычно я так не пью...", - вспоминает то утро Майкл.

После этого фоторобот мужчины появился в местной газеты, а он сам стал фигурантом дела о незаконном проникновении. Однако ему все же удалось объяснить хозяйке, что он перепутал ее жилье с домом своего коллеги после похода в ближайший бар. В итоге девушка узнала, что у них есть общие друзья, и отозвала свое заявление из полиции. Позднее Майкл вернулся в ее дом, чтобы вручить букет и извиниться за причиненные неудобства.

После этого молодые люди начали общаться ближе, а затем вступили в романтические отношения. В 2020 году мужчина предложил Кэтрин выйти за него замуж, спустя еще два года они поженились, а этой зимой у пары родилась дочь.