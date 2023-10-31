Названы самые страшные хорроры

В Сети опубликован рейтинг литературных хорроров. Благодаря ему стало известно, какие сюжеты поклонники жанра книжных ужасов считают самыми страшными. Это истории, происходящие в реальном мире или знакомом городе, а также сюжеты о скрытой угрозе.

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Исследование проведено "Букмейтом" - книжным сервисом "Яндекс Плюса" - по результатам опроса, в котором в октябре текущего года приняли участие более 800 человек в возрасте от 14 до 55 лет.

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Самые пугающие сюжеты: реальный мир, знакомое место, скрытая угроза

Более двух третей (68%) опрошенных признают, что они считают наиболее пугающими истории, которые развиваются в реальном мире, а не в мире фантазии. Самым ужасным сценарием у многих являются рассказы о постепенном распаде обыденного и знакомого мира, который превращается в ночной кошмар. Кроме того, среди самых ужасных сценариев встречаются истории о маленьких, тихих городах, в которых всё оказывается не таким, каким кажется, а также рассказы о серийных убийцах.

Большинство опрошенных считают наиболее пугающей скрытую угрозу, истоки и причины которой остаются неясными и непредсказуемыми. Самой устрашающей угрозой считается та, которую нельзя увидеть — так ответили 52% респондентов. Всего 18% опрошенных считают наиболее ужасной угрозу, исходящую от агрессивного убийцы или мстительного сверхъестественного существа.

60% опрошенных признают, что им нравятся страшные истории, которые развиваются в их собственном городе. Они ценят возможность увидеть знакомые реалии и места в сюжетах.

Каждый пятый предпочитает аудиокниги

Хорроры не только читают, но ещё и слушают. 23% опрошенных отдают предпочтение аудиокнигам, когда дело касается литературы ужасов. Такой формат лучше погружает в историю и делает ее еще более жуткой.

Хорроры помогают при скуке и утрате мотивации

По данным опроса, 41% респондентов читают хорроры, когда страдают от утраты мотивации, усталости или скуки. Адреналин, выброс которого провоцируют пугающие сюжеты, является мощным мотиватором, а значит, жуткие истории могут не только пощекотать нервы, но и помочь избавиться от осенней хандры, считают специалисты книжного онлайн-сервиса.

Главные поклонники жанра - студенты

Также исследователи выяснили, что главные любители "страшной" литературы в России - студенты. 70% принявших участие в опросе учащихся признались, что читают ужастики.

Хорроры - популярный способ отдохнуть

Почти половина участников опроса (49%) признались, что читают хорроры, чтобы отвлечься от повседневных проблем и, как бы парадоксально это ни звучало, расслабиться и отдохнуть. 63% опрошенных читают страшные истории в свободное от учебы, работы и домашних дел время, чтобы ненадолго сбежать от наскучившей рутины в жуткий, но все-таки нереальный мир.

Топ самых популярных хорроров

Топ самых популярных книг жанра на интернет-площадке возглавляет российская книга. Это вышедший минувшей весной роман Андрея Подшибякина "Последний день лета" о компании подростков, которым пришлось сразиться с древним злом. Также в топ вошли: аудиосериал "Магазин работает до наступления тьмы" Дарьи Бобылёвой, "Кладбище домашних животных" и "Институт" Стивена Кинга и"Зов Ктулху" Говарда Филлипса Лавкрафта.

Топ-5 хорроров в "Букмейте" по числу читавших и слушавших (дек. 2022 - окт. 2023):

1.«Последний день лета» Андрея Подшибякина

2.«Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылёвой

3.«Кладбище домашних животных» Стивена Кинга

4.«Зов Ктулху» Говарда Филлипса Лавкрафта