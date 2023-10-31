День в истории, 31 октября: знаменательные события

31 октября — дата, которая в истории мира ассоциируется с множеством знаменательных событий. Этот день, помимо Хэллоуина, стал свидетелем ряда исторических и культурных переворотов.

© unsplash.com

"Рамблер" расскажет про некоторые из наиболее выдающихся событий, произошедших в этот день.

Видео дня

Начало протестантской реформации, 1517 год

В этот день, 31 октября 1517 года, монах и теолог Мартин Лютер совершил акт, который изменил ход религиозной и культурной истории Европы. Он прибил 95 тезисов, или предложений для дискуссии, на дверях Замковой церкви в Виттенберге, Германия. Этот акт считается отправной точкой протестантской реформации, одного из самых важных религиозных движений в истории Западной церкви.

В своих тезисах Лютер выразил свою обеспокоенность коррупцией в Римско-католической церкви и, в частности, продажей индульгенций, которые приобретались для освобождения от греха. Он призывал к библейской истине и спасению через веру, а не через деяния и церковные платежи.

Этот акт сразу же вызвал огромный интерес и дискуссии в Европе. Распространение Лютеровых идей благодаря новому изобретению - печатному станку - позволило реформации распространиться далеко за пределы Виттенберга.

Протестантская реформация привела к разделению Христианской церкви на Католическую и Протестантскую. Это движение оказало глубокое влияние на религиозные и социокультурные аспекты Европы и сформировало современный религиозный ландшафт.

Основание Калифорнийского института искусств, 1913 год

Калифорнийский институт искусств, или CalArts, был основан 31 октября 1913 года и с тех пор сыграл важную роль в развитии художественной и кинематографической индустрии. Учреждение стало пионером в области художественного образования, предоставляя своим студентам уникальную свободу для творчества и экспериментов в различных искусствоведческих и культурных областях.

Одной из важных особенностей CalArts стало объединение разных искусств в одном учебном заведении. Это позволило студентам не только осваивать классические художественные дисциплины, но и экспериментировать, создавая новые формы искусства. Такая интеграция и многопрофильность способствовали развитию новых творческих направлений и подходов.

CalArts также стал плодородной почвой для развития кинематографии. Многие успешные режиссеры, актеры и художники специализирующиеся в кино и анимации получили свое образование в этом институте. Здесь студенты могут освоить искусство анимации, кинорежиссуры, создания спецэффектов и многие другие аспекты кинематографии.

Убийство Индиры Ганди, 1984 год

Индира Ганди, дочь первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, была известной политической фигурой и лидером Индийского Национального Конгресса. Ее правление в Индии было насыщено политическими и социальными изменениями. Она провела войну с Пакистаном, что привело к образованию независимого Бангладеш, и сделала многое для укрепления позиции Индии на мировой арене.

Однако внутри страны ее правление было омрачено напряженными политическими и религиозными конфликтами. В тот период в Индии царили разногласия между сикхами и правительством. Индира Ганди приняла решение внести вооруженные силы в "Золотой храм" Амритсара, священное место сикхизма, чтобы подавить сикхское движение за независимость. Это решение вызвало волну недовольства и протестов.

31 октября 1984 года Индира Ганди была убита двумя своими собственными сикхскими охранниками в ее же резиденции. Это событие стало следствием ее решения о вмешательстве в сикхский храм, и оно вызвало огромные волнения и насилие в различных частях Индии. Следующие несколько дней после убийства Индиры Ганди омрачились массовыми погромами и местью, в результате которых тысячи сикхов были убиты.

Запуск МКС, 2000 год

31 октября 2000 года Россия совершила исторический запуск первого постоянного модуля Международной космической станции (МКС). Это событие представляло собой важный момент в космической истории, поскольку открыло новую эру в международном сотрудничестве в исследовании космоса.

Модуль, названный Заря, был первым элементом, добавленным к МКС, и он предоставил жизненно важные системы поддержки, энергию и коммуникации для станции. Заря был запущен с помощью ракеты Протон и был успешно сопряжен с остальными компонентами МКС.