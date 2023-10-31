У кошек насчитали почти 300 различных «выражений лица»

Кошки могут использовать несколько сотен «выражений лица» для общения с людьми и сородичами. Ученые Лайонского колледжа в Арканзасе пришли к такому выводу, понаблюдав за 50 питомцами кошачьего кафе в Лос-Анджелесе.

© Мир24

Это одно из первых исследований, где изучаются способы общения кошачьих, помимо мяуканья и мурлыканья. Ранее ученые проанализировали мимические выражения у людей, собак и шимпанзе. Оказалось, что у людей их 44, у собак – 27, а у шимпанзе – 357. Но исследований, посвященных кошачьей экспрессивности, практически не проводилось.

Ученые в течение года зафиксировали у кошек в общей сложности 276 различных выражений, которые варьировались от игривых до агрессивных. Каждое индивидуальное выражение включало четыре из 26 уникальных мимических движений, включающих расширенные или суженные зрачки, моргание, положение ушей, приоткрытую пасть, облизывание носа и другие.

Исследование показало, что выражения кошек были преимущественно дружелюбными (45%), чем агрессивными (37%). Еще 18% оказались неоднозначными и могли бы попасть в обе категории.