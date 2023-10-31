Россиянин нашел на улице сову как у Гарри Поттера и не смог с ней расстаться

Охотник из Якутии нашел на улице полярную сову и не смог с ней расстаться, так как животное было сильно ослабшим. Об этом сообщает KP.RU.

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Россиянин накормил птицу и несколько раз пытался выпустить ее на волю — оставлял ее далеко от деревни, но расстаться вновь не получилось: животное оставалось на том же самом месте.