Панамский канал – вершина инженерной мысли XX века

Открытие этого канала изменило историю судоходства, а сам он причислен к чудесам света.

© Wikimedia.org

Рассказываем, как проходило строительство Панамского канала и каково его значение сегодня.

Видео дня

Где расположен Панамский канал

Панамский канал пересекает территорию Республики Панама. Он находится на Панамском перешейке, наиболее узкой части Центральной Америки. Канал является связующим звеном между Карибским морем Атлантического океана (северо-запад) и Панамским заливом Тихого океана (юго-восток).

Длина канала составляет 81,6 километра. Его ширина варьируется от 150 до 300 метров, а глубина начинается от 12 метров. Время пересечения Панамского канала составляет от 4 до 9 часов.

Значение Панамского канала

Открытие Панамского канала послужило мощным импульсом для развития экономики и судоходства не только на Западе, но и во всем мире. Канал значительно сократил время и расстояние, требуемое судам для прохождения между Тихим и Атлантическим океанами. Например, если раньше маршрут от Нью-Йорка до Сан-Франциско растягивался на 23 тысячи километров, то сегодня судам достаточно проплыть 9,5 тысячи километров.

Панамский канал позволяет судам избежать опасного пути, пролегающего через пролив Дрейка. Напомним, что пролив Дрейка является самым глубоким и широким проливом в мире. Штормовые ветра здесь дуют в любое время года и суток, а в водах то и дело встречаются дрейфующие айсберги. Словом, появление обходного пути через Панаму — вопрос не только экономии времени, но и безопасности.

News.ru

История строительства Панамского канала

Панамский перешеек был открыт в 1501 году, во времена конкистадоров. Тогда же возникла идея устройства канала. Однако воплощение задумки началось только в 1881 году по инициативе Франции. Для реализации плана была основана Всеобщая компания межокеанского канала. Она начала работу под управлением Фердинанда де Лессепса. В свое время он прославился как куратор работ по рытью Суэцкого канала. Лессепс планировал возвести Панамский канал всего за 12 лет.

Однако ландшафт Панамского перешейка, где преобладают болотистые местности и тропические заросли, помешал воплощению задуманного. Не менее серьезным препятствием оказались малярия и лихорадка, ставшие причиной массовой гибели рабочих. Наконец, уже после закрытия Всеобщей компании стало известно, что большая часть строительного бюджета была роздана на взятки. Все это привело к закрытию компании в 1889 году и заморозке строительства.

В 1903 году Франция заключила сделку с Соединенными Штатами. Согласно договору, взамен на 40 миллионов долларов США получили права на продолжение начатой стройки. При этом Республика Колумбия, на территории которой планировались работы, должна была получить всего 10 миллионов и последующие ежегодные выплаты размером 250 тысяч долларов.

Колумбийцы не согласились на такие условия. Тогда французы вместе с американцами организовали сепаратистское восстание, приведшее к созданию независимой Панамской Республики. Панама не последовала примеру Колумбии и сразу приняла условия, выдвинутые Штатами. И уже в 1903 году земли вблизи канала перешли в арендное пользование США.

Строительство началось в 1904 году и продлилось 10 лет. 15 августа 1914 года канал пересекло первое судно. Однако само открытие канала было отложено вплоть до 1920 года. Причиной задержки стал мощный оползень, произошедший в октябре 1914-го.

Панамский канал находился в собственности Штатов почти весь XX век. Он перешел под контроль Республики Панама только 1 января 2000 года.

Что такое Панамакс и для чего он нужен

Открытие Панамского канала способствовало появлению нового критерия оценки судов. Он получил название Панамакс (Panamax). Сегодня он признан золотым стандартом строительства контейнеровозов и танкеров, маршрут которых лежит через Панамский канал.

Панамакс вычисляется на основе параметров исторических шлюзов канала. Максимальные габариты судна, построенного по стандарту Панамакс, равняются:

289,56 метра в длину;

32,31 метра в ширину;

12,04 метра осадки;

57,91 метра в высоту.

При оценке корабля также учитываются его вместимость и водоизмещение. Вместимость не должна превышать 5 тысяч TEU (один TEU равен двадцатифутовому морскому контейнеру). Водоизмещение, или дедвейт, судна составляет 52,5 тысячи DWT.

По меркам судостроительства корабль, соответствующий стандарту Панамакс, относится к судам среднего размера. Танкеры и контейнеровозы, превышающие стандарт, называются Постпанамаксом. Они вынуждены следовать прежним маршрутом, огибающим Южную Америку.

News.ru

Расширение канала и появление Нового Панамакса

26 июня 2016 года закончились девятилетние работы по реконструкции канала. Основной задачей модернизации было повышение его пропускной способности. С этой целью была построена третья полоса движения, а также расширены исторические шлюзы. Теперь глубина шлюзов составляет 18,3 метра (вместо прежних 12), а ширина — 55 (вместо 33) метров.

Одновременно с расширением канала появился стандарт судостроения, получивший название Новый Панамакс. Вместимость судов поднялась до 13 тысяч TEU, а дедвейт — до 120 тысяч DWT. Максимальные параметры Нового Панамакса составляют:

366 метров в длину;

49 метров в ширину;

15,2 метра осадки.

Соответствие судов стандартам контролируется лоцманской службой Панамского канала. За проход через канал взимается пошлина. Благодаря ей Панама является самой экономически развитой центральноамериканской страной.

Стоит отметить, что за сутки через канал пропускают не более 48 судов. Из-за этого суда выстраиваются в очередь, места в которой продаются на аукционах. Стоимость слота может достигать 400 тысяч долларов.

Панамский канал на карте мира

Найти Панамский канал на карте мира не составит труда. Он расположен в Западном полушарии, на перешейке, соединяющем Северную и Южную Америку. Канал пролегает через наиболее узкий участок перешейка.

Координаты Панамского канала