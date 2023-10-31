Как появились сурдопереводчики и почему им нельзя носить светлое

31 октября отмечается День сурдопереводчика. Этот праздник посвящен специалистам, которые помогают инвалидам по слуху получать информацию с помощью жестов.

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Профессию сурдопереводчика включили в тарифно-квалификационный справочник только в 1992 году. А сам профессиональный праздник появился чуть позднее, в 2003 году. День сурдопереводчика был создан для привлечения внимания к проблемам людей, страдающих от потери слуха. “Рамблер” рассказывает о тонкостях данной профессии и интересных фактах сурдоперевода.

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Профессиональные тонкости

Транслировать информацию сурдопереводчики могут двумя способами: с помощью жестов и знаков. Жесты по своей сути напоминают китайский язык, в котором каждому символу отведено определенное значение. Есть специальный жестовый язык, который понятен всем глухим людям. Именно его используют на интернациональных встречах и других мероприятиях с людьми из разных стран.

А при общении с помощью знакового языка сурдопереводчики передают информацию с помощью жестов, которые обозначают конкретную букву. Для этого они используют преимущественно пальцы рук. Как правило, к использованию знакового языка прибегают для называния имен собственных, географических объектов или терминологии.

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