Как появились сурдопереводчики и почему им нельзя носить светлое
31 октября отмечается День сурдопереводчика. Этот праздник посвящен специалистам, которые помогают инвалидам по слуху получать информацию с помощью жестов.
Профессию сурдопереводчика включили в тарифно-квалификационный справочник только в 1992 году. А сам профессиональный праздник появился чуть позднее, в 2003 году. День сурдопереводчика был создан для привлечения внимания к проблемам людей, страдающих от потери слуха. “Рамблер” рассказывает о тонкостях данной профессии и интересных фактах сурдоперевода.
Профессиональные тонкости
Транслировать информацию сурдопереводчики могут двумя способами: с помощью жестов и знаков. Жесты по своей сути напоминают китайский язык, в котором каждому символу отведено определенное значение. Есть специальный жестовый язык, который понятен всем глухим людям. Именно его используют на интернациональных встречах и других мероприятиях с людьми из разных стран.
А при общении с помощью знакового языка сурдопереводчики передают информацию с помощью жестов, которые обозначают конкретную букву. Для этого они используют преимущественно пальцы рук. Как правило, к использованию знакового языка прибегают для называния имен собственных, географических объектов или терминологии.
Интересные факты
- У сурдопереводчиков, как и у многих представителей других профессий, есть определенный дресс-код. Им запрещается носить яркую и броскую одежду, а также лучше отказаться от светлых оттенков. Дело в том, что на таком фоне жесты читаются значительно хуже, чем на темном. К тому же, сурдопереводчику нельзя носить украшения и делать маникюр.
- Американские ученые Аллен и Беатрис Гарднеры решили провести эксперимент. Они попытались научить приматов жестовому языку, и у них это получилось. Обезьяны хорошо его изучили и впоследствии продолжили общаться с помощью жестового языка.
- Есть страны, в которых жестовый язык признан государственным. Среди них Исландия и Новая Зеландия, а в Португалии ему присвоили статус официального.
- Разные народы используют уникальный жестовый язык. То есть не все глухие люди могут понять друг друга. Два иностранца, встретившись, не смогут поговорить, так как жестовые языки в странах сильно отличаются.