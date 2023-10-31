Зачем ЦРУ выкрало рецепт военного борща

В США уже несколько лет идет кампания по массовому рассекречиванию документов.

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Недавно в архивах ЦРУ найден интересный документ. Это... что бы вы думали?

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Рецепт борща

Один из первых, кто поделился этой информацией в социальных сетях, был американский журналист Дэвид Пэрри. Уникальный документ, датированный 1956 годом, называется "Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время" и содержит рецепт армейского борща, приготовленного в Советской армии. Перевод документа выполнен несколько некачественно, однако его содержание напоминает строки аналогичного руководства, принятого в РККА еще в 1948 году.

Что именно представляет собой этот документ? Фотографию его можно найти в интернете. Это лист с указаниями о количестве ингредиентов (в граммах) и подробным описанием процесса приготовления борща на 500 человек. Рецепт, кстати, довольно хороший, и его оценит любая хозяйка. В конце документа даже указано, что борщ должен настояться, снятый с огня, под крышкой в течение 15 минут.

Зачем это ЦРУ?

Зачем американцам нужен рецепт советского борща? Неужели у них нет своих собственных рецептов для приготовления горячей пищи? Конечно, у них есть, хотя они не являются полными аналогами той еды, которой кормили советских солдат. Из-за особенностей казарменного проживания и организации питания в американской армии никогда не готовили такое количество пищи сразу. Однако, похищенный и засекреченный на полстолетия рецепт не означает, что в США собирались пересмотреть систему армейского питания.

Многие журналисты считают, что документ, скорее всего, попал в ЦРУ случайно, вместе с другими более важными бумагами. И переведен и засекречен был "по инерции" - то есть, предполагалось, что позже те, кому это нужно, разберутся, что делать с этим. Однако, другое мнение высказывает специалист по Холодной войне, Леонид Млечин, а также некоторые бывшие сотрудники военной разведки. Они уверены, что случайности здесь быть не может.