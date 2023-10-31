«Секретное блюдо Советской армии»: зачем ЦРУ выкрало рецепт военного борща
В США уже несколько лет идет кампания по массовому рассекречиванию документов.
Недавно в архивах ЦРУ найден интересный документ. Это... что бы вы думали?
Рецепт борща
Один из первых, кто поделился этой информацией в социальных сетях, был американский журналист Дэвид Пэрри. Уникальный документ, датированный 1956 годом, называется "Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время" и содержит рецепт армейского борща, приготовленного в Советской армии. Перевод документа выполнен несколько некачественно, однако его содержание напоминает строки аналогичного руководства, принятого в РККА еще в 1948 году.
Что именно представляет собой этот документ? Фотографию его можно найти в интернете. Это лист с указаниями о количестве ингредиентов (в граммах) и подробным описанием процесса приготовления борща на 500 человек. Рецепт, кстати, довольно хороший, и его оценит любая хозяйка. В конце документа даже указано, что борщ должен настояться, снятый с огня, под крышкой в течение 15 минут.
Зачем это ЦРУ?
Зачем американцам нужен рецепт советского борща? Неужели у них нет своих собственных рецептов для приготовления горячей пищи? Конечно, у них есть, хотя они не являются полными аналогами той еды, которой кормили советских солдат. Из-за особенностей казарменного проживания и организации питания в американской армии никогда не готовили такое количество пищи сразу. Однако, похищенный и засекреченный на полстолетия рецепт не означает, что в США собирались пересмотреть систему армейского питания.
Многие журналисты считают, что документ, скорее всего, попал в ЦРУ случайно, вместе с другими более важными бумагами. И переведен и засекречен был "по инерции" - то есть, предполагалось, что позже те, кому это нужно, разберутся, что делать с этим. Однако, другое мнение высказывает специалист по Холодной войне, Леонид Млечин, а также некоторые бывшие сотрудники военной разведки. Они уверены, что случайности здесь быть не может.
Дело в том, что рецепт содержит «граммовки» по которым можно легко рассчитать калораж, и на основании этого сделать вывод о количестве калорий, получаемых каждым советским солдатом в день. Ведь, как известно, впроголодь особо не навоюешь. Кроме того, зная, сколько и каких именно продуктов необходимо на борщ для 500 человек, легко посчитать и количество необходимых ингредиентов для двухмиллионной армии. И в случае настоящей войны – как бы смешно это не звучало – оставь противника без полей красной свеклы где-нибудь под Киевом, и без горячего останется не одна армия, что неизменно скажется и на боеспособности.