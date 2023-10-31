Мужчина провел 12 часов в расщелине скалы

В США мужчина поскользнулся во время восхождения на скалу и застрял в расщелине на 12 часов. Об этом сообщает Fox 13 Utah and Salt Lake City.

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Инцидент произошел вечером 27 октября в округе штата Юта Сан-Хуан. Мужчина поднимался на скалу вместе с группой товарищей и внезапно неудачно упал: его колено застряло в расщелине. Вытащить ногу не удалось, поэтому его спутники обратились в поисково-спасательную службу.