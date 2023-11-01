Как в Москве двигали здания: самые необычные проекты

Можно ли переехать вместе с домом? В Москве - вполне реально.

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Огромные жилые и промышленные здания в столице в XX и XXI веке специально передвигали, чтобы реализовать новые инфраструктурные проекты. Где-то расширяли улицы, где-то - строили современный жилкомплекс.

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"РГ" собрала самые смелые реализованные проекты, с помощью которых удавалось перемещать по московской земле, казалось бы, навечно вросшие туда строения.

Путь - дороге!

"Среднестатистический" дом весит 20 тыс. тонн, напоминает архитектор, руководитель бюро WALL Рубен Аракелян. Не удивительно, что обывателю с трудом верится в такое "передвижничество". Но тот, кто разбирается в инженерии, знает, что процедура хотя и сложная, но в принципе вполне спокойно реализуемая.

Силой инженерной мысли в разное время удалось передвинуть не то что здание столичной мэрии, а даже древнеегипетские храмы, колокольню XV века и многие другие культовые сооружения.

- На уровне фундамента, где будет производиться срез, дом обрамляют жесткой рамой, - описывает базовые принципы технологии Рубен Аракелян. - Ее закрепляют промежуточными диагональными связями. Затем дом срезают с фундамента, подставляют домкраты, которые медленно поднимают здание.

После этого под него подкладывают рельсы и катки и начинают медленно двигать. Медленно - даже не то слово. Дело в том, что сам процесс передвижки по рельсам занимает буквально несколько дней. А вот подготовка к нему может растянуться на полгода-год.

"Среднестатистический" дом весит 20 тыс. тонн. Кто разбирается в инженерии, знает, что переезд здания - реализуемая идея

Принято много писать о советских "передвижках", но самый первый проект такого рода был реализован в Москве задолго до революции.

В 1897 году начали расширять Николаевскую железную дорогу, поэтому некоторые дома в районе Каланчевской площади пришлось снести. В зону стройки попал и особняк владелицы цементного завода Джейн Мак-Гилл. Поскольку съезжать с Каланчевки она не хотела, то оплатила работы по перемещению дома по проекту инженера Осипа Федоровича. Дом "отъехал" на сто метров. И до сих пор стоит себе на Каланчевской улице, 32/61.

Операция проехала успешно

Советская эпоха передвижек началась после утверждения Генерального плана реконструкции Москвы в 1935 году. Он предполагал расширение существующих магистралей и прокладку новых. На карте города появились так называемые красные линии. Все здания, которые выходят за них, - под снос. Но в силу разных обстоятельств некоторые уцелели. А некоторым приходилось переезжать вместе с людьми.

Безусловно, самый смелый проект по "перевозке" зданий датирован 1940 годом. Тогда в городе шла реконструкция улицы Горького (ныне - Тверская). "Лишней" оказалось монументальное здание Московской центральной глазной больницы, весящее 13 тонн. Причем из-за нестандартных габаритов здания его пришлось не только "перевезти", но еще и развернуть лицом в Мамоновский переулок. Поговаривают, что никто из персонала и пациентов даже не знал о дате предстоящего переноса. Все видели подготовительные работы, но когда они могут начаться, не предполагали. Поэтому в момент, когда началось спокойное движение, в клинике даже делали операции. Операция прошла успешно: здание до сих пор стоит в переулке недалеко от Тверской.

Фото: Александр Сенцов/ТАСС

Великий труд. Дом Сытина

В профессиональном плане повезло журналистам газеты "Труд". Ее редакция в конце 1970-х располагалась в доме Сытина на улице Горького (Тверской). Репортёрам посчастливилось непосредственно поучаствовать в передвижке. Здание отодвинули в сторону, вдоль Тверской, на 47 метров.

"В пять утра, когда рассвет только намечался над городом, были закончены последние приготовления и дана команда включить компрессоры. Стрелки на приборах показали усилие 170 тонн. Мощные блестящие цилиндры четырёх домкратов упёрлись в стальные балки, на которых покоился готовый к передвижке дом, и он медленно покатился по рельсам вдоль главной улицы Москвы. Со скоростью секундной стрелки вращались толстые стальные катки, и почти незаметно глазу махина здания уплывала в сторону площади Маяковского..." (Газета "Труд". 11 апреля 1979 года. Репортаж Виктора Толстова "Дом отправился в путь").

"Борец" за память

Последний эпизод с перемещением зданий датирован 2020 годом: тогда недалеко от Савеловского вокзала застройщик передвинул историческую водонапорную башню - единственный символ некогда крупного завода "Борец", где трудилась Зоя Космодемьянская. Производство на заводе "Борец" в районе Савеловского вокзала окончательно встало около 10 лет назад. А при социализме, да и в царские времена это было процветающее предприятие. Завод строили за пределами города, а теперь тут - практически центр мегаполиса, с офисными и жилыми высотками. Земля "Борца" и его исторические объекты были проданы под застройку. Кроме того, из-за развития территории за путями Савеловского направления "железки", необходимо расширять и Складочную улицу, где стоят заводские строения, имеющие историческую ценность с точки зрения Мосгорнаследия: производственный корпус, модельная мастерская и уже упомянутая башня.