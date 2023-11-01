Как, кого и по каким правилам хоронили в центре Москвы

Грядут ноябрьские праздники - время традиционных дискуссий об уместности Мавзолея на Красной площади. Основной аргумент противников: главная площадь страны не кладбище.

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Останусь в стороне от этой битвы мнений - просто напомню, кого и как там хоронили в разные эпохи.

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Пришли ниоткуда, ушли никуда

Мистика: первые кладбища (в современном понимании этого слова) в Москве появились в XII веке, тогда как первые люди здесь обосновались в середине I тыс. до н. э. Согласитесь, странно. Бессмертные, что ли, здесь жили? Исчерпывающего ответа нет, известно лишь, что Боровицкий холм обжило какое-то неведомое племя. 2,5 тыс. лет назад оно обосновалось на возвышенности, у слияния Неглинной и Москвы-реки: то есть там, где сегодня Кремль. Естественно, что "первые кремлевцы" и слова "кремль" не знали, и обе реки называли как-то иначе. Что за люди? Возможно, финно-угры. Или балты. Да кто знает...

И в этом парадокс: чем занимались, что носили, какие инструменты использовали - знаем. Археологи нашли много артефактов. Известно, где именно обосновались: на месте нынешней Соборной площади. Но историки с археологами не могут разгадать сакральную тайну: где и как они хоронили умерших? Вот ни погребений, ни кладбищ.

По мнению экспертов Института археологии РАН,"первые кремлевцы" относили умерших в лес и подвешивали на деревья. Тела растаскивали птицы и звери.

А потом... это племя бесследно исчезло. Важно: славяне их не вырезали. Когда на место будущего Кремля пришли вятичи, здесь несколько столетий никто не жил.

Огонь и курган

Вятичи до XII-XIII веков усопших сжигали. Сначала собирали прах в глиняные кувшины. Позже хоронили в курганах.

Кладбища в центре Москвы появились с приходом христианства. Возвели церковь - устроили погост. Знать покоилась в храме, простой люд рядом, в берестяных гробах. Количество древних кладбищ в Кремле подсчету не поддается. Но - много, число церквей превышало 15, и при каждой - кладбище. Одним из первых считают погост при церкви, которая в XII веке стояла на месте нынешнего Успенского собора. На Москву напали рязанцы и половцы, и тысячи павших в бою там и похоронили.

Исторический курьез: одно из самых "элитных" кладбищ мы получили благодаря... монголо-татарам. В 1357 году московский митрополит Алексий едет в Орду, где исцеляет от слепоты царицу Тайдулу. В награду получает участок земли в нынешнем Кремле. Строит на подаренной земле Чудов монастырь, на чьем погосте хоронили великих князей и генерал-губернаторов.

Нельзя, но можно

Десятки церковных кладбищ в центре Москвы создавали предпосылки для эпидемий, которых и без того хватало.

В 1657 году по указу царя Алексея Михайловича в Кремле запретили хоронить. Категорически. Но, как известно, строгость наших законов смягчает необязательность их исполнения. Ведь все равно хоронили. С кладбищами пришлось бороться всем последующим государям. Особо масштабно это делал Петр I, который запретил хоронить ну просто категорически. Сработало? Ну как сказать... Хроники гласят, что его дочь, императрицу Елизавету, ужасно раздражали траурные процессии в районе Кремля: их было так много, что ее карета порой не могла проехать. В сердцах Елизавета приказала снести все погосты. И... сработало! После этого 250 лет в центре Москвы народ не хоронили - только знать.

В Кремлевской стене и рядом

По-настоящему массовое народное захоронение вновь возникло лишь в 1917 году.

Осень 1917-го: Кремль переходит из рук в руки. То большевики его захватывают, то юнкера (курсанты Александровского училища) и студенты Московского университета выбивают захватчиков. Но тут революционеры ударили по Кремлю из всех орудий, и вновь его берут, потеряв 250-300 бойцов. Потери защитников сопоставимы.

И обе стороны решили хоронить своих героев как можно ярче и торжественнее.

Защищавших Кремль, с благословения патриарха Тихона, отпевали в храме Вознесения (1,5 км от Кремля), масштабной траурной процессии большевики не мешали. Хоронили на Братском кладбище на Соколе (ликвидировано в 1948-м). А революционеров предали земле на Красной площади: в двух братских могилах, вырытых вдоль Кремлевской стены. Сначала опустили в могилы 248 гробов, позже похоронили еще несколько десятков (до 1928 года).

Читал - без отпевания. Это не так: 11 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя отслужили панихиду по всем убиенным.

И по белым, и по красным.

Главный мотив устройства могилы Сталина у Кремлевской стены, а не на престижном Новодевичьем кладбище: меньший поток паломничества сталинистов. Замысел не совсем удался.

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