Какой праздник сегодня, 1 ноября

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© unsplash

День судебного пристава в России

Видео дня

1 ноября в России отмечается День судебного пристава. Эта дата установлена указом президента РФ от 8 сентября 2009 года.

Первое упоминание о судебных приставах можно найти в документах XIII – XV веков. Тогда князь или городское вече нанимали «служивых людей», которые получали различные полномочия в области судебной и следственной деятельности. Позднее роль судебных приставов выполняли так называемые недельщики. Они получали вознаграждение за быстрое и своевременное обеспечение явки в суд ответчиков. В XVIII веке институт судебных приставов был упразднен, а их функции были переданы полиции. В результате судебной реформы 1864 года институт судебных приставов был восстановлен. Их деятельность стала подконтрольна судебным ведомствам. Но в ноябре 1917-го декретом Совета Народных Комиссаров институт судебных приставов снова ликвидировали. Службу решили возродить в 1997 году. Департамент судебных приставов создали в структуре Минюста. В 2004 году он был упразднен, его место заняла Федеральная служба судебных приставов.

Международный день вегана

1 ноября в мире отмечается День вегана. Праздник был установлен в 1994 году в связи с 50-летием британского Общества веганов. Веганство – это самая строгая форма вегетарианства. Приверженцы движения исключают из рациона не только мясо и рыбу, но и другие продукты животного происхождения.

Также 1 ноября отмечается День гадания на кофейной гуще.

События 1 ноября:

124 года назад (1899 год) на воду был спущен российский крейсер «Варяг».

64 года назад (1959 год) в Ленинграде открыли первый в стране Дворец бракосочетаний.

60 лет назад (1963 год) в СССР был запущен первый маневрирующий космический аппарат «Полет-1».

30 лет назад (1993 год) вступил в силу Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу.

25 лет назад (1998 год) была создана Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кто родился 1 ноября:

Воевода, русский национальный герой, военный и политический деятель, князь Дмитрий Пожарский (1578 – 1642).

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Мария Кнушевицкая (1933).

Американский предприниматель Тим Кук (1960)