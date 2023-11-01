«Искусственный интеллект» стал словом года по версии английского словаря Collins
«Искусственный интеллект» (ИИ) стал словом 2023 года по версии словаря английского языка Collins. По мнению составителей книги, сейчас ИИ применяется во многих повседневных занятиях и наращивает свои возможности.
Внимание людей к себе ИИ приковал еще в конце 2022 года, когда инновационная языковая модель на его основе смогла имитировать естественную речь человека. Затем его возможности стали охватывать все большее количество областей. Например, интеллект может подготовить речь для презентации или создать рецепт блюда на ужин, основываясь только на списке оставшихся в холодильнике продуктов.
— Хотя люди были по понятным причинам очарованы им, они также начали немного беспокоиться. Если компьютеры внезапно стали экспертами в вопросе языка, то что дальше? За этим последовали дебаты, исследования и прогнозы. Этого более чем достаточно для того, чтобы по версии Collins в 2023 году ИИ стал словом года, — передает сайт словаря.
Словом 2022 года Collins назвал «пермакризис». В 2021 году этого звания удостоилась «вакцина», а в 2020-м — «локдаун».
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