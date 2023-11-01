«Искусственный интеллект» стал словом года по версии английского словаря Collins

— Хотя люди были по понятным причинам очарованы им, они также начали немного беспокоиться. Если компьютеры внезапно стали экспертами в вопросе языка, то что дальше? За этим последовали дебаты, исследования и прогнозы. Этого более чем достаточно для того, чтобы по версии Collins в 2023 году ИИ стал словом года, — передает сайт словаря.