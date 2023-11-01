Как русские моряки отомстили захватчикам «Московского университета»

Уже на заре появления огнестрельного оружия конструкторы озадачивались проблемой увеличения его скорострельности. Одним из способов решения этой задачи стало появление многоствольных орудий. Правда настоящее признание он получат лишь во второй половине XXстолетия.

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Как сотня стрелков

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Рибадекины, так стали именовать многоствольные пушки еще в период позднего Средневековья, долго будоражиливнимание оружейников. И неудивительно: эти орудия моглиосуществлять одновременный выстрел из всех стволов, что многократно повышало ударную силу артиллерийских залпов. Однако оставалась нерешенной проблема скорострельности, так как перезарядка всех стволов требовала немало времени. С появлением картечи на долгие столетия внимание оружейников было сосредоточено на одноствольной артиллерии.

Только в середине XIX столетия доктор Ричард Гатлинг смог вдохнуть новую жизнь в идею создания многоствольных орудий, зарегистрировав 4 ноября 1862 года патент на Revolving Battery Gun. В этот день осуществилась многолетняя мечта мастера создать механическую систему стрельбы, которая позволила бы заменить на поле боя сотню стрелков.

Пятиствольная картечница Гатлинга представляла собой поворачивающийся вокруг своей оси ствол, механизм которого благодаря силе тяжести отправлял в верхней точке патрон в специальный лоток, производил при помощи ударника выстрел, а затем благодаря всё той же силе тяжести в нижней точке эвакуировал гильзу. Revolving Battery Gun мог выстреливать около 200 патронов в минуту на расстояние до 1 км.

Однако полное признание детище Гатлинга заслужило лишь после войны на Корейском полуострове (1950-53 гг.), когда установленная на реактивных самолетах традиционная артиллерийская система показала свою низкую эффективность. Чтобы сбить вражеский истребитель, который попадал в прицел лишь на ограниченный промежуток времени, требовалась высокая плотность огня, которую одноствольные орудия в силу быстрого перегрева обеспечить не могли.

Активные эксперименты с гатлинговской системой начались в 1949 году, когда появилась американская авиационная пушка M61 Vulcan с шестью 20-мм стволами и гидравлическим приводом блока. В СССР тоже не сидели сложа руки. В 1939 году оружейник Иван Слостин,используя конструкцию с вращающимся блоком, создалвосьмиствольный пулемет калибра 7,62 мм. Оружие не стало серийным, но его наработки были использованы в дальнейшем.

Быстрее и мощнее

Прорыв в области многоствольной артиллерии произошел в середине 1970-х годов, когда советские конструкторы Василий Грязев и Аркадий Шипунов представили свою разработку – корабельную зенитную установку АК-630 стрелявшую 30-мм патронами. Она была прежде всего предназначена для уничтожения на ближних подступах противокорабельных ракет и других видов управляемого оружия. АК-630 также могла справиться с авиацией противника и малоразмерными надводными и береговымиобъектами.

Шестиствольная система АК-630 оснащена ленточныммагазином, вмещающим до 2000 патронов. Ее автоматикапозволяет поддерживать максимальный темп стрельбы (до 5000 выстрелов в минуту) за счет быстрой перезарядки ленты. Установка буквально формирует облако снарядов кучно летящих в цель. Нормативный режим АК-630 – 5 очередей по 20 выстрелов на максимальной дальности (4 км) и очередь из 400 выстрелов на средних дистанциях.

Одновременно на базе АК-630 тульскими оружейниками была создана авиационная пушка ГШ-6. Сначала 23-мм калибра. Однако поражающего действия таких боезарядов было недостаточно для полного уничтожения наземных и воздушных целей. Кроме того, на вооружении стран НАТО стала поступать бронетехника, которую 23-мм пушки просто не брали.

Сначала решили разработать 45-мм орудие повышенной бронепробиваемости. Но процесс его создания грозил затянуться. Остановились на 30-мм многоствольной пушке, которая бы поддерживала высокую скорострельность при большом весе секундного залпа. Переход на 30-мм калибр обеспечил двукратное повышение массы снаряда – со 185 до 400 г., при этом концентрация взрывчатого вещества возрастала почти троекратно. Новым орудием вооружили фронтовой бомбардировщик Су-24 и сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик МиГ-27. Пушка предназначалась для работы по различным наземным и воздушным целям.

Долгое время конструкторам не удавалось выйти за пределы темпа стрельбы в 5000 выстрелов в минуту. Как только скорострельность повышалась в патронном ящике моментально появлялась пустота, которая приводила к раскачиванию ленты. Только устранив этот конструктивный дефект, оружейники смогли довести число выстрелов в минуту до 9000 тысяч.

Те, кто видел ГШ-6-30 в действии были обескуражены. По словам военных, на учениях у присутствующих возникало стойкое желание присесть и закрыть уши руками – настолько ошеломляющим выглядело применение этой шестиствольной пушки. Летчик-испытатель Владимир Кондауров, вспоминая опыт первой стрельбы из ГШ-6-30, написал: «Стоило мне нажать на гашетку как самолет весь затрясся и чуть ли не остановился от сильной отдачи пушечной установки. Беспилотная мишень, только что выполнявшая впереди меня вираж, буквально разлетелась на куски».

Огонь на поражение

Всю мощь российской шестиствольной пушки на себе испытали и сомалийские пираты. Правда речь идет не о авиационной установке ГШ-6, а о корабельной зенитке АК-630. Эта история случилась при освобождении российского танкера «Московский университет» в Аденском заливе. Официальных сведений на этот счет нет, но по неофициальным данным огонь по захватившим российское судно сомалийским пиратам велся с большого противолодочного корабля «Адмирал Шапошников».

5 мая 2010 года танкер «Московский университет», находившийся в нейтральных водах в 900 километрах от берегов Сомали, атаковала группа боевиков. Экипаж сумел отразить две попытки захвата судна, после чего забаррикадировался в машинном отделении. В течение 20 часов российский корабль находился в руках пиратов. Спасение пришло лишь после того, как капитану танкера удалось связаться с большим противолодочным кораблем «Маршал Шапошников». Через сутки помощь была на месте.

Подтверждением операции против террористов служит ролик, размещенный в интернете пользователем под ником «Андреич», который несет службу на одном из кораблей ВМФ РФ. Комментируя видео, автор пояснил, что съемки велись непосредственно с «Адмирала Шапошникова». В кадрах можно легко опознать 30-мм шестиствольнуюавтоматическую артустановку АК-630М, из которой расстреливают удаляющейся предположительно с пиратами катер. Кроме того, в стрельбе принимали участие и другие корабельные орудия, а также автомат «Калашникова» и гранатомет.

Особенно впечатляющим был огонь из АК-630. Мощные очереди «шестистволки» буквально поливали снарядами все пространство вокруг пиратского судна, в конце концов,вызвав на нем, очевидно из-за детонации боеприпасов или топлива, взрыв.

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкийопроверг сведения о расправе над сомалийскими пиратами, отметив, что «не такие наши моряки, чтобы расстреливать кого-то в море». В Минобороны заявили, что все пираты были отпущены, а погибли они вероятно по иным причинам. Согласно агентству Somalilandpress, российские военные ликвидировали 10 пиратов, положили их тела в лодку, отправили ее в море, а затем уничтожили судно.