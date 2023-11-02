Мемуары Мэттью Перри обогнали по продажам книгу Бритни Спирс

Мемуары звезды «Друзей» Мэттью Перри стали лидером книжных продаж в США. Об этом сообщает Radar Online.

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Книга актера «Друзья, любовники и Страшная ужасная вещь» (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), вышедшая в ноябре 2022 года, обогнала по продажам новую книгу певицы Бритни Спирс «Женщина во мне».

Мемуары Перри в твердой обложке занимают первое место по продажам на сервисе Amazon, издание в мягкой обложке поднялось на пятую строчку.

Мэттью Перри не стало 29 октября. Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили ее.