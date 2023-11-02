Язычники в шкурах: запретят ли Хеллоуин в России

Он стал частью американской поп-культуры, она в свою очередь поглотила его и развеяла над миром. Несет ли он какую-то ценность? Хеллоуин бестелесен и пуст, как и духи, которые, согласно поверью, выходят в этот день к живым.

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Когда-то кельты, отмечавшие этот праздник, облачались в звериные шкуры, чтобы отпугнуть потусторонних гостей, современная молодежь наряжается в монстров, зомби и вампиров — так, ради развлечения. Как и многое, принесенное Западом, это действо не имеет особого смысла, оно навязано заокеанской культурой.

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Да и почитатели этого праздника у себя на родине, в США, теперь ждут Хеллоуин с некоторым напряжением. С каждым годом там растет число случаев стрельбы в «Вечер всех святых», стреляют и по тем, кто выглядит как нечисть, и сами монстры с вурдалаками.

Только в 2022 году в штате Иллинойс во время Хеллоуина пострадали 14 человек. Годом ранее в Техасе и Калифорнии ряженые убили шестерых и ранили 29 американцев. Власти не проводят траур по погибшим жителям, не стараются вразумить играющих в ковбоев Дикого Запада преступников. Несчастных ожидает одна участь — стать частью циничных заголовков американских таблоидов или леденящих душу историй.

Примечательно, что большинство карнавальных нарядов на Хеллоуин — это герои западной киноиндустрии. Например, летающий на метле волшебник Гарри Поттер, Человек-паук и Бэтмен, а также маска — символ американской хакерской организации «Анонимус», которая после начала спецоперации объявила России кибервойну.

Да, американская культура, как фастфуд, — ее легко «переварить», особенно когда для этого не нужно совершать особых усилий, но и толку от этого нет, так же как от гамбургера с картошкой фри.

А какую пользу можно извлечь и что можно передать следующим поколениям? Об этом задумались власти и общественные организации. В частности, Министерство образования и науки Якутии обратилось к директорам местных школ с просьбой не проводить Хеллоуин, а в Госдуме предложили альтернативу — День жутких сказок и историй.