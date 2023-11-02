Загадочная эпидемия: что, по словам Ельцина, произошло в 1979 году в Свердловске

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В 1979 году Борис Ельцин занимал должность 1-го секретаря Свердловского обкома партии. В это же время в городе произошла загадочная эпидемия, которая унесла множество жизней. Причины этого происшествия до сих пор остаются неясными.

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Сибирская язва?

Загадочная эпидемия началась в Свердловске в апреле 1979 года. В медицинские учреждения города стали поступать пациенты с необычными симптомами, и все они умирали на глазах врачей. Медики были бессильны. Местный патологоанатом раскрыл завесу тайны, сообщив, что все погибшие были заражены сибирской язвой. Однако даже после вакцинации от этого опасного заболевания смерти не прекратились.

Для выяснения причин эпидемии и стабилизации ситуации в Свердловске была создана специальная комиссия, в которую включились даже представители КГБ. В то время Борис Ельцин занимал должность 1-го секретаря Свердловского обкома партии. Поэтому члены комиссии встретились с Ельциным, чтобы обсудить ситуацию. Их разговор продолжался более часа. После этого Леониду Брежневу было доложено, что ситуация с вспышкой сибирской язвы находится под контролем. Генсек был удовлетворен таким отчетом. Однако в городе продолжали умирать люди еще до середины мая.

Страшные слухи

Горожан старались успокоить, используя все доступные средства. Официальная версия о причине смерти людей утверждала, что это произошло из-за продажи мяса, зараженного животными. Однако в Свердловске начали распространяться другие слухи. Жители, знакомые с Борисом Ельциным, шептались о том, что всему виной была авария, произошедшая в военном городке №19, который был построен неподалеку от Свердловска в сосновом лесу сразу после окончания Великой Отечественной войны.

Узнав об этих слухах, сам Борис Ельцин отправился в военный городок, но его не пустили туда. 4 апреля в Свердловск прибыл начальник 15-го управления Генштаба Вооруженных Сил СССР генерал-полковник Смирнов, который был председателем комиссии Министерства обороны СССР. Ельцину якобы отказали в объяснениях. Причем приказ молчать пришел сверху, от министра обороны Дмитрия Устинова. Также молчали замминистра здравоохранения СССР генерал Бургасов, главный инфекционист Минздрава СССР Никифоров и заместитель председателя КГБ генерал Пирожков, все они также находились в Свердловске.

Настоящие причины эпидемии

Да и Борис Ельцин рассказал о том, что на самом деле произошло в Свердловске в 1979 году, только после развала СССР. По признанию Ельцина, виновником эпидемии действительно являлся военный городок №19, где располагался центр по разработке биологического оружия. В результате случившейся в центре аварии в воздух попали патогенные организмы, вакцины от которых еще не было создано. Однако Александр Хинштейн, автор книги «Ельцин, Кремль: история болезни», считает, что никакой аварии не было: просто сотрудники центра «складировали» отходы на свалке неподалеку от города. А оттуда неизвестные микроорганизмы попали в воду, которую потом и отведали горожане.