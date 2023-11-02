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Женщина вышла замуж за спасшего ее жизнь пожарного

Жительница Китая вышла замуж за пожарного, который спас ее жизнь. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина вышла замуж за спасшего ее жизнь пожарного
© Lenta.ru

Бригада пожарных спасла китаянку от падения с одного из многоквартирных домов в городе Фучжоу, провинция Фуцзянь. Женщина собиралась прыгнуть с высотного здания. Когда она увидела, что ей на помощь прибыли спасатели, то запаниковала и поскользнулась. Женщина успела ухватиться за карниз и повисла на краю здания. В этот момент один из пожарных бросился к китаянке и схватил ее за руку. Спустя некоторое время бригаде удалось затащить женщину в здание. Операцию по спасению сняли на видео и выложили в социальные сети жители дома напротив.

Спустя три месяца в сети появились кадры со свадьбы спасенной китаянки. Выяснилось, что она влюбилась в одного из пожарных и стала его женой вскоре после необычного знакомства. Многие пользователи предположили, что спасатель помог нуждающейся в поддержке женщине справиться с тяжелым моральным состоянием, а впоследствии между ними могли возникнуть романтические чувства.

Многие поздравили китаянку с радостным событием и пожелали ей счастья. «Спасатель стал лучом света, который рассеял тьму в сердце женщины. Я не знаю, что ей пришлось пережить. Но надеюсь, теперь она доверяет жизни и проживет ее со своим любимым человеком», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что жительница США влюбилась в незнакомца, по ошибке проникшего в ее дом, и вышла за него замуж. Мужчина рассказал, что в тот день много выпил и думал, что пришел домой к коллеге, чтобы переночевать.