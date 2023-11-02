Популярный комик рассказал, в чем разница между юмором в России и США

Популярный комик Расул Чабдаров в интервью для YouTube-канала "Вписка" сравнил российский и американский юмор. По словам Чабдарова, стендап в России уступает стендапу в США.

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Артист отметил, что российские юмористы только учатся держаться на сцене и чувствовать зал, в то время, как их американские коллеги в этом плане гораздо опытнее. Однако Чабдаров признался, что российские юмористы умеют хорошо писать шутки.