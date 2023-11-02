Популярный комик рассказал, в чем разница между юмором в России и США

Популярный комик рассказал, в чем разница между российским и американским юмором
Популярный комик Расул Чабдаров в интервью для YouTube-канала "Вписка" сравнил российский и американский юмор. По словам Чабдарова, стендап в России уступает стендапу в США.
Артист отметил, что российские юмористы только учатся держаться на сцене и чувствовать зал, в то время, как их американские коллеги в этом плане гораздо опытнее. Однако Чабдаров признался, что российские юмористы умеют хорошо писать шутки.
Артист вспомнил, как побывал на концерте популярного американского стендап-комика Эндрю Шульца. По словам Расула, шутки Шульца были на таком же уровне, как и у популярных российских комиков. Однако Эндрю держался на сцене гораздо увереннее.
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