Суперновинка, покорившая суперзвёзд: объявлен победитель «Музыкастинга» на «Новом Радио»

30 октября «Новое Радио» объявило победителя шестого сезона «Музыкастинга». Главный приз — всё, что нужно для реактивного запуска творческой карьеры получила 17-летняя Олеся Назырова из Казани, выступающая под псевдонимом LESA FS. Её песня «Всё просто» была признана лучшей.

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Юная певица завоевала сердца большинства членов компетентного жюри, в которое вошли признанные авторитеты музыкальной индустрии. Мари Краймбрери, ST, генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин, Filatov&Karas, Bahh Tee и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов отметили колоссальный хитовый потенциал, искренность и эмоциональность композиции. Теперь Олесю ждёт профессиональная запись и дистрибуцию сингла, съёмка клипа, ротация в национальном эфире и гарантированные выступления на топовых музыкальных фестивалях.

Свой первый альбом LESA FS выпустила в 16 лет. Её песни — простые и искренние, найдут отклик в сердцах молодых людей, которые так же, как и Олеся, переживают о первой любви, взаимоотношениях со сверстниками и родителями. Свою победу начинающая артистка посвятила родным: «Папа сейчас на вахте, всей командой рабочих они смотрели эфир и болели за меня. Мама очень переживала, она была уверена в том, что я смогу выиграть. Дедушка поддерживал, когда я отправляла заявку, говорил, что у меня всё получится. Жаль, он не смог увидеть сегодняшний финал. Его недавно не стало. Но это наша с ним победа».

ST: «Видно, что LESA FS написала эту песню в первую очередь для себя, вложила в неё невыдуманные, настоящие переживания. Это всегда цепляет. Уверен, огромное количество девушек будет слушать её и узнавать в строчках свою жизнь».

Мари Краймбрери: «Композиция ”Всё просто” — классная и мелодичная, с мощным текстом. Если в хите нет крутой лирики, меня он никогда не зацепит. Но это определённо не тот случай».

Bahh Tee: «Все финалисты сильные, но, как мне показалось, именно у песни LESA FS самые большие шансы стать хитом».

Алексей Осокин, более известный как Karas, отдал голос другой участнице — BERTA за композицию «Весенняя». Приз зрительских симпатий достался POLIKARPOVA за поп-балладу «Мотыльки», именно за неё проголосовало больше всего слушателей радиостанции. За победу также боролись москвичи BELOGAI с песней «Завтра» и BOBA SHEHERA, исполнивший композицию «Суперзвезда».

Специальную награду от партнёра «Музыкастинга» получил дуэт ведущих утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио». Калинин и Райтраун дебютировали в полуфинале конкурса в качестве музыкантов. Дерзкую парочку ждёт контракт с мировым брендом антифриза «Феликс» — им предстоит стать авторами «незамерзающего» гимна компании и голосами рекламных роликов.

Каждый конкурсант прошёл строгий отбор более чем из 5000 претендентов, для каждого из финалистов «Музыкастинг» — волнительный и яркий опыт, незабываемые впечатления и возможность быть услышанными многомиллионной аудиторией популярной радиостанции. По мнению генерального продюсера «Нового Радио» Романа Емельянова, финал стал наиболее острым за всю историю конкурса: «Это самый добрый, атмосферный и душевный сезон. И тем сложнее был выбор — все хороши, это было очень мощное противостояние достойных соперников».

Filatov: «Я очень доволен тем, как сложился финал. Никого из ребят нельзя назвать аутсайдером, как и проигравшим. То, что им удалось пройти отбор, дойти до главного события сезона — это уже успех».