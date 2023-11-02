«Спасение миру – от России»: какое будущее предсказывали православные старцы

Сегодня предсказание будущего является прерогативой ученых-футурологов, которые опираются на сложный фундаментальный анализ и последние достижения информационных технологий. Однако, в большинстве случаев их прогнозы не оправдываются.

С другой стороны, пророческая традиция существовала среди подвижников Православия на протяжении многих веков. Святые отцы, опираясь только на Веру в Господа, делали предсказания.

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Преподобный Серафим Саровский, 1825-32 годы

Одно из предсказаний старца гласит, что перед концом времен Россия сольется в одно великое море с другими славянскими землями и племенами. Это море будет представлять собой громадный вселенский океан народов, перед которым все народы будут трепетать. Бог издревле предрекал о грозном владычестве Всероссийского и всеславянского Царства - Гога и Магога. Это предсказание является неизбежным, так как Бог свят и всегда говорил о нем. Россия и другие народы совместными усилиями завоюют Константинополь и Иерусалим. При разделе Турции большая часть ее территории останется за Россией.

Святой преподобный Серафим Вырицкий, начало XX-ого века

«Придет время, когда ни гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой - настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый непредсказуемый и изощренный характер. Но спасение миру - от России».

Схииеромонах Аристоклий Афонский. 1917-18 годы

«Сейчас мы переживаем предантихристово время. Начался суд Божий над живыми и не останется ни одной страны на земле, ни одного человека, которого это не коснется. Началось с России, а потом дальше… А Россия будет спасена. Много страдания, много мучения… Вся Россия сделается тюрьмой, и надо много умолять Господа о прощении. Каяться в грехах и бояться творить и малейшие грехи, а стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда явит Бог милость Свою над Россией..

Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша Родина и будет, как маяк во тьме для всех».

Святитель Феофан Полтавский, 1930 год

«В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предызбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведет порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место... Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было, уже не будет. Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле».

Паисий Святогорец, афонский старец. 1990-е годы

«Помысел говорит мне, что произойдут многие события: русские займут Турцию, Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок станет христианами, треть погибнет на войне и треть уйдет в Месопотамию… В Константинополе произойдет великая война между русскими и европейцами, и прольется много крови. Греция не будет играть в этой войне первенствующую роль, но ей отдадут Константинополь. Не потому, что русские будут благоговеть перед греками, но потому, что лучшего решения найти не удастся… Греческая армия не успеет подойти туда, как город будет ей отдан».

Иосиф, афонский старец, Ватопедский монастырь. 2001 год