Японский архитектор построил на деревьях чайные домики

Архитектор Фудзимори создал на деревьях чайные домики, как из анимации Миядзаки.

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Терунобу Фудзимори проектирует сказочные чайные домики, которые стоят на «ножках».

Японский архитектор создаёт домики прямо на деревьях или же поднимает их над землёй на «ножках». При этом мастер использует натуральные материалы и всё делает вручную.

Терунобу Фудзимори за последние 30 лет строил одно или два здания в год. Чайные домики чаще всего предназначались для частных клиентов.

Первая такая постройка «Исия-тэй» («Дом на одну ночь») была создана для бывшего премьер-министра Японии Морихиро Хосокавы.

Терунобу Фудзимори считает, что в чайном домике должен быть создан отдельный от реального мир.

Архитектор создал три таких постройки на своём участке в Чино. Первый носит название Такасуги-ан («Слишком высокий»), второй – Соратобу доробунэ («Летающая лодка из глины»), а третий – Хикусуги-ан («Слишком низкий»).

В мире на данный момент около 12 чайных домиков, построенных японским архитектором. Среди них нет повторяющихся.