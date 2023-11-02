Старый Новый год: история и традиции праздника

Многие россияне отмечают не только Новый год, но и старый Новый год — он приходится на середину января. Этот праздник существует в России и других странах мира, например, в Марокко.

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«Лента.ру» рассказывает, откуда появилось торжество с таким необычным названием и какие у него есть традиции.

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Когда отмечают старый Новый год?

Старый Новый год отмечают в одну и ту же дату — в ночь с 13 на 14 января.

Празднование старого Нового года в России не так широко распространено, как встреча традиционного Нового года в ночь на 1 января. Например, в 2005 году его встречали 44 процента россиян, а в 2021-м — только около 25 процентов.

Как появился старый Новый год?

До начала прошлого века Российская империя жила по юлианскому календарю, то есть по старому стилю. При этом Европа в то время уже вовсю пользовалась григорианским календарем. Он считался более точным, так как появился в XVI веке и основывался на последних знаниях об устройстве вселенной, а юлианский создавали на основе древнегреческой астрономии.

13 дней составляет разница между григорианским и юлианским календарями на 2023 год

Из-за такой большой разницы в датах вести международные дела было неудобно. Например, письмо, которое направляли в Европу из Российской империи, судя по датам на почтовых штемпелях, приходило туда на несколько дней раньше, чем было отправлено.

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Чтобы «установить в России одинаковое почти со всеми культурными народами исчисление», 14 февраля 1918 года власти приняли решение перейти на григорианский календарь.

Новый год и до этого момента праздновали в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако с переходом на григорианскую систему 31 декабря превратилось в 13 января. Многие россияне не отказались от празднования Нового года по юлианскому календарю, то есть отмечают не только Новый год, но и старый Новый год.

Когда церковь отмечает Новый год?

Русская православная церковь (РПЦ) не согласилась со сменой летоисчисления и продолжила жить по юлианскому календарю. Однако большевиков, которые пришли к власти после революции, это не сильно волновало: они отделили церковь от государства.

Именно из-за разницы в календарях Рождество в России отмечают не 25 декабря, а 7 января. По юлианскому календарю 25 декабря наступает как раз 7 января.

При этом Новый год РПЦ отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Дело в том, что церковь рассчитывает смену года не от Рождества Христова, а от сотворения мира. А в дни светского Нового года православные верующие держат Рождественский пост и не могут позволить себе многие традиционные праздничные угощения.

Почему праздник «старый Новый год» так называется?

Несмотря на то, что название звучит немного странно, оно очень логично. Праздник отмечают в день, в который до перехода на новый стиль праздновали Новый год. То есть старый Новый год — это Новый год по старому стилю.

Когда начали отмечать старый Новый год?

Первый раз старый Новый год отметили на следующий год после перехода на другую систему летоисчисления — в ночь с 13 на 14 января 1919 года.

Православная церковь этот праздник не отмечает, но 14 января (1 января по старому стилю) РПЦ вспоминает Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Святой Василий славился чудесными исцелениями и был настолько уважаем, что его почитали не только христиане, но и иудеи с язычниками.

При этом в старину 14 января отмечали Васильев день, который считался очень важным праздником для всего года.

Именно в этот день стартовал отсчет нового сельскохозяйственного года.

Люди чтили святого Василия, который также считался покровителем аграриев. Вечером накануне праздника (в Васильев вечер) люди накрывали на стол и приглашали гостей: им подавали все самое лучшее. Обязательными считались кутья и блюда из свинины.

Традиции старого Нового года

Колядки

В старину люди считали, что новый год будет счастливым, если проводить старый как можно веселее. Именно так появилось выражение «Как встретишь новый год, так его и проведешь». А вечером 13 января молодые люди надевали маски и выходили колядовать — но только до полуночи, пока на улице еще не разгулялась нечистая сила.

Застолья

Сейчас старый Новый год празднуют так же, как и Новый год: красиво наряжаются, накрывают на стол и зовут гостей. По телевизору часто показывают повторы передач, которые вышли в новогоднюю ночь.

Желания

Считается, что в этот день можно сделать то, что человек не успел сделать в ночь на 1 января. Например, поздравить друзей и близких с праздником или загадать желание. Для этого нужно написать его на бумажке, которую затем сжечь и бросить в бокал с шампанским. Или обменяться подарками: их можно положить под елку, которую принято разбирать как раз после этого праздника.

Вареники с сюрпризами

Традиция колядовать на старый Новый год сохранилась только в некоторых деревнях, зато другой обычай праздника дошел и до наших дней. Как и раньше, многие люди готовят вареники с сюрпризами.

Раньше их лепили всей семьей и в некоторые клали различные небольшие предметы. С их помощью гадали на то, каким будет следующий год. Например, если в варенике попалась фасоль, значит, семью ждет пополнение, а если вареник оказался сладким — то наступит «сладкая жизнь».

Что нельзя делать на старый Новый год?

Давать в долг. В этот праздник люди не давали деньги в долг — считалось, что иначе весь следующий год им самим не будет хватать средств.

Отмечать праздник без мужчин. Считается, что новый год будет несчастливым и одиноким, если встретить праздник в компании из одних женщин.

Убирать в доме. Несмотря на то, что квартиру хочется привести порядок к празднику, делать это в сам день старого Нового года нельзя. Считалось, что можно случайно вынести удачу вместе с мусором. Поэтому люди наводили порядок заранее, а в сам старый Новый год отдыхали.

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Приметы на старый Новый год Если в этот день человек получил за что-то деньги, то следующий год должен быть прибыльным.

Если ночь старого Нового года ясная и звездная, то урожай будет хорошим. А если ветер дует с юга, то весь следующий год погода будет теплой и мягкой.

Одиноким женщинам нужно отмечать старый Новый год в компании, где будут мужчины: считалось, что это поможет встретить суженого в наступившем году.

В каких странах отмечают старый Новый год?

Старый Новый год празднуют не только в России.

Где еще отмечают старый Новый год?

в странах бывшего СССР;

в Сербии;

в Черногории;

в Алжире;

в Тунисе;

в Марокко;

в Японии;

в немецкоязычных регионах Швейцарии.