Женщина испекла пирог и отравила всю семью: жуткая история из Австралии

Череду загадочных смертей несколько месяцев расследовала полиция австралийского штата Виктория. И только сейчас стало известно, кто мог быть к ним причастен.

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Это 49-летняя домохозяйка Эрин Петтерсон, родственница всех трех погибших и еще одного пострадавшего. По основной версии следствия, 29 июля женщина пригласила на ужин двух свекровей, родную сестру и ее мужа, где и накормила популярным пирогом «Веллингтон». Согласно рецепту, начинка блюда состоит из мяса и грибов, в авторском варианте Эрин они оказались ядовитыми.

Женщина вину отрицает: когда стало известно о том, что все, кроме мужа ее сестры, скончались в больнице от пищевого отравления, Эрин плакала на камеру. После задержания она утверждала, что грибы для начинки покупала в супермаркете и азиатском магазинчике недалеко от дома. Самой Петтерсон, по ее словам, тоже было плохо, на следующий день после ужина она якобы обращалась к врачу с болями в животе и диареей. Но Эрин, разумеется, никто не верит.