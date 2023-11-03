80 лет назад началась Киевская наступательная операция, в результате которой Красная армия освободила от немецко-фашистских захватчиков столицу Украины. Советское командование разрабатывало план атаки в сжатые сроки, делая ставку на внезапность, сообщает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Август 1943-го. После разгрома на Курской дуге Гитлер в бешенстве. Он приказывает создать Восточный вал – стратегический оборонительный рубеж вдоль Днепра, чтобы остановить Красную армию. Но на плечах бегущего к реке вермахта советские войска создают два плацдарма на правом берегу – южнее и севернее Киева. К началу Киевской наступательной операции у Красной армии небольшое численное преимущество. 670 тысяч человек против 500 тысяч у немцев. Семь тысяч орудий и минометов против шести тысяч. Почти 700 танков против 400. В авиации паритет. Немцы ждали наступления на юге от Киева, но советское командование перебросило основные силы на запасной плацдарм. «По ночам перевозили бронетехнику, «Катюши», артиллерию на левый берег Днепра и незаметно переправляли к месту другого плацдарма», – отметил военный историк Юрий Кнутов.

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«Решающую роль сыграло стратегическое преимущество, внезапность. Немцы обнаружили некое перемещение, особенно Третьей танковой армии, которая была переброшена в область Лютежского плацдарма, но они не смогли оценить ни масштабы, ни последствия», – рассказал доцент кафедры истории МГУ им.Ломоносова в Севастополе Андрей Ставицкий.

Наступление началось с небывалого артиллерийского огня. 300 орудий на километр. Больше было только при штурме Берлина. Немцы быстро поняли: Киев может стать вторым Сталинградом. И отступили. «К этому времени уже наработана тактика, слаженность действий, ну и, конечно, опыт, блестящее тактическое и стратегическое мышление наших полководцев», – отметил историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

За 800 дней оккупации гитлеровцы только в Бабьем Яру уничтожили 150 из 400 тысяч киевлян. Еще 100 тысяч угнали в рабство. Сражение за Киев называют еще битвой в дыму. Перед отступлением все мосты через Днепр немцы взорвали, вывели из строя водопровод и канализацию. Город был выжжен дотла.