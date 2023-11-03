Объявлены новые участники фестиваля «Дикая Мята – 2024»

Крупнейший российский независимый фестиваль «Дикая Мята» в 2024 году пройдет с 14 по 16 июня на легендарном поле в Тульской области, которое за последние годы стало местом притяжения меломанов со всей страны. Гостей open-air ждут три ярких и насыщенных дня – на территории вновь развернется большой, комфортный, наполненный развлечениями фестивальный город, и поклонников фестиваля ждут выступления любимых музыкантов и открытие новых ярких имен.

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Фестиваль «Дикая Мята» одним из первых объявляет своих участников. К ранее заявленным Рите Дакоте, Найку Борзову, polnalyubvi, группам Drummatix, The Starkillers, «План Ломоносова», «Операция Пластилин», «Драгни», «мытищи в огне» и многим другим присоединились Zoloto, Shortparis и «Гудтаймс». Также впервые на поле прозвучат песни Егора Летова в авторском исполнении питерского музыканта Билли Новика. Сам артист признается: «Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова, лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!»

В данный момент в продаже доступны взрослый и детский абонементы, а также место на парковке. В скором времени для гостей фестиваля станет доступна покупка мест в кемпинг.

ВНИМАНИЕ! До 6 ноября можно купить билеты по лучшей цене, после этой даты стоимость вырастет, поэтому рекомендуем приобретать билеты заранее.

«Дикая Мята» — это три дня музыки, любви, комфорта, встреч и знакомств, впечатлений и ярких эмоций. Территория «Дикой Мяты» признан самой комфортной фестивальной площадкой страны: проложены мощеные дорожки, установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, работает комната матери и ребенка, детский сад, душевые и санузлы, функционирует лекторий, фудкорт и многое другое. В круглогодичном формате действует арт-кэмп «Дикая Мята», музыкальная студия, водный комплекс «Барьер», кафе с авторской кухней «Наша птичка» и концертный «Дачный клуб Тинькофф», в котором, каждую неделю, круглогодично круглогодично проходят концерты с бесплатным входом для всех желающих.

В 2023 году open-air за три дня посетило 60 000 зрителей.

Дикая Мята

14–16 июня 2024 г.

Тульская область, пос. Бунырево

Стоимость билетов: от 1500 до 4500 руб. Изменение стоимости – 6 ноября!

Билеты и подробная информация на mintmusic.ru